正論：十年太久爭朝夕　發展棕地不容拖

每當說起房屋問題，港府廢官總愛擺出費煞思量狀，然而房屋死結到底是真的解不了，還是政府不願解呢？運房局文件顯示，規劃署已物色八組可用於興建公屋單位的棕地群，但「由生地變熟地」及建屋竟要十年之久。事實證明，香港並非無地可用，而是港府做事拖拉，將小問題拖到變大問題，寧不怒乎！

八組棕地群涉地約三十六公頃，以位於元朗的最多，包括屏山北、十八鄉、大旗嶺、沙埔、屏山南，其餘棕地群則位於屯門及大埔，而透過與其相鄰土地合併研究後，土地面積可達六十三公頃，預計可提供逾二萬個公屋單位。規劃署計劃用六年時間將「生地」變成「熟地」，再將土地交付房屋署興建公屋，並爭取由工程可行性研究起的大約十年內完成，以增加短中期供應云云。

十年，小學生都變成大學畢業生了，卻原來在政府部門眼中，十年後有樓落成已算符合短中期目標，甚至認為這是極有效率，都可謂咄咄怪事。目前，本港有二十萬人居住在危機四伏的劏房之內，公屋輪候人數更達廿六萬，平均輪候時間長達五點四年，「貧無立錐之地」可說是香港窮人的寫照。在房屋問題水深火熱之際，十年太久，只爭朝夕，港府好應該特事特辦，將冗長的官僚程序簡化，加快房屋落成的速度，奈何事與願違，廢官做事慣性拖拉，研究復研究，諮詢復諮詢，怎麼可能不是一事無成？

更不堪的是，港府訂下的《長遠房屋策略》沒有一年達標，未來十年的總房屋供應目標為四十三萬個單位，較上年度公布的供應目標少二萬個，被立法會議員怒轟「好似賭徒拖數一樣」。日復日、年復年，港府無法大幅增加房屋供應，只好削足適履將目標一降再降，房屋問題被拖到尾大不掉，正是港府施政無能的冰山一角。

正如本報多次指出，「地從何來」從來都是偽命題，本港已發展土地僅及總面積的四分之一，比新加坡、深圳都要低很多，單是未被政府納入發展的棕地已有過千公頃，甚至乎，本報早前自行為港府搵地，輕易找到近四百公頃棕地，而且大都是位處交通相對便利的新界地區，適合用於建屋。連第四權都做得到，偏偏港府做不到，有地不用卻大嘆地從何來，不是精神分裂是甚麼？

最荒謬的是，港府未學行、先學走，發展棕地十畫未有一撇，卻硬推「明日大嶼」。要知道，填海造島費用龐大，初步估計已逾六千億元，以港府大型基建無一不延誤、無一不超支的往績觀之，肯定過萬億元都未能埋單，隨時令財政儲備一鋪清袋。更何況，「明日大嶼」沒有廿年不能成事，無異於畫餅充飢，無助解決燃眉之急。香港經濟已陷入衰退，黑暴未息復有疫症來襲，港府與其倒錢落海，何不將公帑用於發展新界、改善民生？

沒有安居，哪有樂業。房屋問題已成民怨之源，港府卻連發展棕地都要拖個地老天荒，還汲汲於海市蜃樓一般的「明日大嶼」，毫不理會眼前市民死活，社會復和真不知從何談起。