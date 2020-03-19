世界視線：非洲確診病例少　防疫應嚴陣以待

新冠肺炎在全球範圍大幅度擴散，惟人口達十三億的非洲，至今僅錄得零星個案，非洲為甚麼能夠「獨善其身」，成為專家們的熱門研究課題。

有人猜測，非洲的確診個案較少，是由於當地氣候炎熱，但已為專家們所否定。另一種流行的說法，是非洲人的基因天生能抵禦病毒，然而國際醫學期刊《刺針》雜誌指出，非洲疫情之所以較為輕微，是因為當地跟世界其他地方的聯繫較少所致，這從埃及和南非這兩個旅遊業較為發達的國家，確診個案遠較非洲其他地方多，可見一斑。

人們可以看到，現時不少新冠肺炎個案都屬外地輸入個案，因此嚴格限制旅客進入，幾乎成為各國政府的指定動作。在非洲，幾乎所有病例均是從歐、美輸入，能和這些人接觸、赴海外公幹又或者出國外遊的，人數並不多，有人甚至將新冠肺炎戲稱為「富貴病」，因此在普遍貧窮的非洲亦較為罕見。

近年非洲成為各國拉攏的合作對象，但即使是經營最力的中國，派駐當地的員工人數亦不多，僅佔整體駐外協助基建工人的一成多；而每年前往非洲的中國旅客，更僅佔整體的百分之四。

回顧歷史，以往即使出現全球流行的疫症，除了發源於非洲的伊波拉病毒，非洲的傳播速度和患病人數都低於世界其他地區，不管是沙士、豬流感以至寨卡病毒等，莫不如此。當然，這並不表示非洲國家可以在疫情威脅下安枕無憂。首先是資源所限，測試病毒的試劑在當地相當稀缺，即使是相對發達的肯尼亞，也要將樣本送到南非進行化驗。另一方面，非洲國家人口的平均年齡相對較低，鑑於新冠肺炎較易令長者出現嚴重病徵，不排除有一批沒有病徵的「隱形病者」潛伏在社區內。

事實上，非洲各國政府也採取了一系列應對措施，包括停飛疫情最嚴重國家及地區的航班，部分國家取消了國際會議及其他大型公眾活動，即使是戰亂頻仍的索馬里，亦設立了隔離中心。官府有所作為，剩下的關鍵是民眾的防疫衞生意識能否相應提高。