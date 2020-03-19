功夫茶：教師失德投訴多　教局懲處悠悠閒

香港教育千瘡百孔就係人都知，一個反修例風暴，更凸顯教育已非傳統嘅「傳道授業解惑」，而係「煽動慫恿蠱惑」，不少教師不是「誨人不倦」，而係「毀人不斷」，把學生從寧靜課室推向暴火街頭，有些十二、三歲已成為暴徒被拉，問你死未？

阿哥，自黑色暴亂以來，七千七百人被捕，當中四成為學生，部分更係未成年。咁多中學生「跳出校園」，不少更是名校生，有啲甚至穿着校服同老師一起去縱火堵路，如果話我哋嘅教育冇問題，功夫茶相信攞支槍指住教育局局長楊潤雄個頭，佢都唔敢講話「冇」啩？楊局長尋日喺立法會指出，自去年六月至今年一月底，局方接獲一百七十一宗有關教師可能涉及專業失當嘅投訴，大部分涉及仇恨或詛咒言論，唔使問都知，又係「黑警死全家」之類啦。

正如當年講波阿叔名句：波係圓嘅，一係入，一係唔入！教師被投訴是否成立，最重要就係睇吓佢係唔係一個「教師」，有冇恪守專業操守，是否毀人子弟，一味把政治帶入校園，既唔理學生學業，又唔砥礪學生德行，咁就不配做一個名正言順嘅教師，釘牌！炒得！港官做嘢，向來「議而不決」以致蹉跎歲月！簡單問題複雜化，教育點會唔失敗吖！

事實上，楊局長對於如何處理那一百七十一宗投訴，只表示家陣仲有三十四宗個案未完成處理，已處理的則包括譴責信、警告信、勸喻信，全部不痛不癢，全部保得住飯碗，一毛錢人工不缺，真係睬你有味！仲有兩位教師離職，而楊潤雄就話，局方未有了解兩人離職原因，如此語焉不詳，局長所謂「即使投訴個案不具名都會嚴肅跟進」，不知從何說起？

處理教師專業失德，作為問責局長，就算冇「雖千萬人，吾往矣」嘅無畏無懼精神，又何需鬼鬼祟祟？教育既然涉及育人、培養人才呢個嚴肅問題，更不能用鮮花裝飾謊言！依家你畀人睇到對失德教師懲處求求其，反被反對派黃絲議員反咬一口，話你處理投訴準則「唔清唔楚，係黑箱作業」！局長，唔該畀啲勇氣，廢噏甚麼「需要保障教師權益，因此在公開透明與個人私隱之間需取得平衡」，只反映你處事無能兼怯懦！官場就係充斥呢啲無厘頭、屙奶油嘅不是人話，難怪社會愈來愈黑白不分，反對派愈來愈猖狂胡為，廢官總是莫名其妙地虛應問題，遂使香港不斷沉淪！

中學有咁多失德教師，局長豈能不落手落腳找證據將佢哋依法懲處？而大學出咗個人稱「戴妖」嘅戴耀廷，一句「違法達義」搞到香港烏煙瘴氣，佢以戴罪之身至今仍然在大學播毒，局長又是否可以無動於衷？若然，你話香港教育點會有明天！