神州觀察：強制隔離防倒灌　瞞疫入境需重罰

北京市政府決定自本月十六日起，所有入境進京人員不論有無症狀，皆需轉送至指定地點集中隔離觀察十四日，一切費用自理；首都機場亦為所有航班設置停靠專區，及進行檢疫排查、專車接送等工作。此舉明顯是為加強防範境外新冠肺炎疫情倒灌，尤其當中混雜着一些故意隱瞞疫情入境的行為，防控升級勢所必然。

北京順義公安分局日前以涉嫌妨害傳染病防治罪，對一名從美國入境北京的華人女子進行立案偵查。此女被指在美期間已出現發燒等症狀，卻在登機前服食退燒藥及隱瞞服藥、與家人同行等事實，一路謊話連篇，直至航班落地前才向乘務員道出實情，尋求救助；結果不但自己被確診感染新冠肺炎，更連累全機人員一起遭罪，堪稱極度自私。

內媒此前曾報道，涉事女子自稱在美國期間三次要求作新冠肺炎測試而遭拒，被迫決定回國求醫；惟有自媒體爆料稱，此女在美國已被確診，所在公司亦有同事中招，只是自身情況未達入院標準，但至少也應自覺進行居家隔離，而非偷偷逃走。總之不管實情如何，斷無服食退燒藥、以欺騙手段回國的道理，此舉可說是害人害己，絕不能縱容；更有同機乘客直言不可原諒，希望此女受到法律制裁。

最高法、最高檢、海關總署等五大部門日前聯合發布指導意見，強調對鼠疫、新冠肺炎等國務院確定的傳染病，存在傳播或嚴重傳播風險的，將以妨害國境衞生檢疫罪定罪，最高可判囚三年。當中並對六種入境人員違反檢疫行為作出詳細交代，可謂十分及時和必要，因為近期已接連發生多宗類似行為，像月初從意大利抵京的兩家一行八人，就有四人被確診染疫，且在意大利時已出現症狀，結果又是服藥退燒蒙混過關，一路播毒，不知禍害多少人。

另一類則是入境時未有發病，體溫等指標檢測皆無異樣，之後才爆發出來，若再疏於防範或有意隱瞞病情，後果將更加嚴重。像北京近日通報的一宗從英國返京病例，機場海關當時為其檢測體溫正常，之後便任其打車回住所，不久社區更為其辦理出入證，諸多防疫漏洞暴露無遺。而那位任性前往意大利看球賽的河南鄭州公務員，回國後還能若無其事去上班，發燒亦不上報，而是在家自行煎藥退燒，不但讓河南全省防疫前功盡棄，更有指連累全球近四萬人或面臨感染風險，被網友封為超級毒王。

隨着境外疫情加劇，京滬等地勢將迎來更多的疫情輸入個案，正因如此，北京日前已重新啟用「小湯山」醫院作為集中篩查收治點。而對於「一人之力毀一城」的行徑，不嚴懲實在說不過去。