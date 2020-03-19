內地經濟首兩個月因為新冠肺炎疫情影響而大跌，三月開始復工復產，但一季度的總體經濟難免負增長。雖然形勢不佳，卻有轉變的機會，關鍵是能否維持當前對疫情的控制，抵擋得住留學生返國潮帶來的衝擊。此所以內地政府強調嚴加控制，不能鬆懈。守得住疫情的第二波輸入的攻擊，二季度經濟的恢復可以逐步推展。

相對而言，國外疫情正在惡化，歐洲大多數國家已經失陷，英國與瑞典差不多是投降，只守着重症的最後防線。美國亦如英國一樣，似乎也開始守衞不了。

中國最初在武漢封城，外國傳媒批評；今天，歐美多國封城鎖國，時限為今月底或三十天。以疫情的發展，相信時限只會推遲，英國甚至說會伸延至下個冬季。

封城鎖國便是經濟活動停頓，歐美乃至其他國家，二季度的經濟應會大跌。它們的增長本來已經低迷，疫情的打擊便是負增長，趨於衰退。中國的一季度負增長，但是在三月已有復甦之勢。而歐美二季度的負增長，卻不易復甦，一是疫情惡化還未有扭轉迹象，比不上日本、南韓；二是三月美國股災，引發金融的大危機，程度相近於二○○八年的金融海嘯。

大疫加上金融大危機，歐美經濟便會備受摧殘。即使疫情在夏天收斂，金融危機還可以接連爆發，三季度形勢惡化，四季度若英國等地疫情又起，大衰退便全面形成了，未必如二○○八年那樣，靠量化寬鬆的貨幣政策可以飲鴆止渴暫時救治。

歐美疫情會打擊中國的出口，但是歐美及其他地方停產減產，工業製品的供應特別是醫療防治的物資，更依賴中國的出口。國際市場的總體需求減少，但供應會更集中於中國。中國的世界工廠作用會大大發揮出來，也不會受貿易制裁，反而將是外國請求中國出口。

中國經濟規模龐大，幅員與人口廣大，經濟的自足能力強大，減少進口，減少服務進口（如出外旅遊、留學等），中國的資金和需求反而集中留在國內，支撐經濟復甦。國際金融危機對中國打擊有限，因為早已有所防範。國內經濟的去槓桿化已進行多年，中國政府也早已抑制資金外流。

歐美受挫，便多會一如金融海嘯那樣，中國避禍，也成為資金避險之地。對新冠肺炎疫症，中國是關門來打殲滅戰；對付國際金融危機和正在冒起的世界經濟大衰退，中國也會是關門守衞家園。但與此同時，一如新冠肺炎疫情，中國行有餘力，必伸手援助世界，不過，主動權在我，按照中國的方向和方法。