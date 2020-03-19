特朗普那張整天胡說八道、撩是鬥非的破嘴，最近稍微老實了一點兒，因為在這位「美國有史以來最偉大的總統」領導下，被刻意隱瞞的新冠肺炎來勢兇猛大爆發，美國股市、經濟和社會各方受到強烈衝擊。特朗普雖然下狠手出了幾招，要控制疫情、要穩定市場、要安撫人心，但不管用，股市照樣狂跌，人心更加虛弱。

特朗普以三流商人的手法治國，處理危機，以為出口術用七、八千億美元「挽救經濟」、「防疫抗疫」就能樣樣擺平，看來是打了水漂的。面對一片狼藉，哀鴻遍野，確診者猛升，死亡者猛長，特朗普不得不放下睥睨一切的狂傲，老老實實的承認經濟衰退不可避免。現在他也少底氣再「踩」中國抗疫如何不濟，沒有多少底氣對他人的防疫抗疫諷刺挖苦了。

不過，特朗普過往敵視中國的流毒並未減，一些美國人日前把中國政府告上法庭，指控中國政府為維護經濟利益和超級大國地位，瞞報疫情，導致全球蔓延，且「擾亂美國和佛州公共秩序，為公眾帶來困擾、不便和損害」，要求中國政府對美「作最大限度的賠償」，而「佛州南區地方法院已經受理」。

這個鬧劇當然非常無理、荒謬、霸道十足，只有老美幹得出。照理這種十分可笑的「逆襲行為」，當視為猶如有人「撩是鬥非、胡攪蠻纏」可也。不過，人們也能從中看出，這等事情的發生和特朗普上台以來的對華政策、老美帝國主義的霸權本性有密切關係，也正在給焦頭爛額的特朗普精神支撐，讓他的反華主張、打壓中國崛起的政策，在美國的民間社會落到了「法律」層面而製造反華輿論，這對特朗普的「總統選情」多少有些「正面意義」，對他的「抗疫無能」多少有些「開解」——有得賴總比沒得賴好，老美政客不都是如此嗎？何況特朗普更是箇中佼佼者，他的「有功必攬、有錯必賴」早已家喻戶曉，老美那些自以為「眼睛雪亮」的民主選民們早已很吃這一套了。

念及此，估計用不了多久，特朗普當會走出沮喪，口水又噴也。