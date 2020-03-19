香港有些人總認為外國月亮比較圓，將西方模式和普世價值吹得神乎其神，沒想到一場疫症就戳破神話，歐美國家應付疫情的慌亂和狼狽，對病人的冷漠和無情，證明外國月亮並不比中國圓，西方模式並不比中國優越，所謂的普世價值更是欺人之談。

數萬名留學歐美的香港學生為了躲避疫情而爭相逃亡，以致出現瘋搶機票場面，英國直航香港機位索價七萬多元，依然一票難求。如果說西方國家很先進，為何出現如此亂象？如果說香港一無是處，為何留學生反而逃回香港？說來說去還是雙腳最誠實，留學生爭相逃離英國，既是對英國政府失去信心，也是認為香港才是安全之地。君不見，有英國的香港留學生戴口罩上課，竟被指製造恐慌，勒令停課，這豈止是種族歧視，根本就是草菅人命，留學生不逃亡才怪。

沒有比較就沒有傷害。香港政府經常被批評反應遲鈍，防疫不力，原來歐美政府更加無能，更不負責任。在中港兩地，所有新冠肺炎患者都可以免費檢測及治療，而許多歐美國家根本做不到，索性放棄檢測及治療，美其名曰「群體免疫」，實際上是見死不救。最諷刺的是，香港政府和美國政府同樣派出包機，香港人可以免費乘搭，而美國人則需支付比普通航班高出數倍的費用，到底孰優孰劣，大家不妨自行判斷。過去常說香港是福地，並非自賣自誇，起碼香港病人不至於像美英病人那樣被遺棄，只能自生自滅。

新冠肺炎疫情有如一塊試金石，不僅測試各國政府防疫抗疫能力，而且測試各國政府綜合治理能力，結果顯而易見，西方國家遠遠不如中國，甚至不如香港。黃絲們身在福中不知福，一直刻意踩低中港，吹捧西方，更要攬炒搞死香港，簡直是自我犯賤。事實證明，面對大風大浪，「美爹」和「英爹」完全靠不住，香港才是真正的避風港，內地才是真正的靠山。