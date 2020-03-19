追求自由的代價是甚麼？原來是失去自由。過去九個多月香港人真的夠自由吧，說集會便在街頭非法聚集，動不動就縱火堵路刑毀傷人，尤其是年輕人，把大學校園當兵工廠，組成黑衣暴軍和警方火併，把社會帶進難以挽救的撕裂，又發起充滿歧視及威逼的黃色經濟圈，杯葛異己，對敢言傳媒的廣告商進行抵制行動，務求做生意的都歸順，最近更公然借疫潮趕走內地客，試問在這樣的社會，又怎談得上經濟自由？

故此，美國傳統基金會日前公布的經濟自由度指數，香港本來廿五年來都高踞榜首，但本年度跌至全球第二位，給新加坡超越了。根據傳統基金會公布，香港在投資自由度、貨幣政策自由度等的評分都大跌。該會指港府去年提出修訂《逃犯條例》草案，嚴重危害司法獨立，持續的政治動盪及暴力示威亦影響到經濟活動，而與內地的融合日漸增加，同時增加對香港經濟自由的風險。這是典型外國人口中的香港，把一切問題都歸咎於特區政府，甚至燒及中央政府，而無視黑暴造成的打擊。

不如問問美國，新加坡算不算是自由國家？竟擊敗世界各地號稱民主自由的國家地區，首度成為全球經濟自由度最高，是唯一一個在各項指數分類都被視為經濟自由的國家。香港的泛民望見新加坡模式成功，又有甚麼話說？那處可是飲可樂汽水都要受到限制的地方，在網上批評政要會被羈押，敢問泛民，你們公開煽風點火，肆意歪曲事實及醜化高官和警隊，有沒有人來拉人封舖？香港這一年的動亂，證明此地實在太自由了，而一部分人沒節制的自由，最終就是影響大部分人，經濟攬炒，各類指數大跌，這不是紙上談兵，而是實實在在影響民生，失業率又升至新高，飯碗打破，沒錢開飯，是藍是黃餐廳都不再重要，生活沒有選擇，又怎談得上自由？