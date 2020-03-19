當英、美、加、澳的香港留學生紛紛撲機票，希望在香港政府實施強制留家隔離十四天措施前趕回香港，有些歐洲城市回港機票頓成海鮮價，就算轉機也動輒港幣幾萬元時，有政客和家長站出來，要求特區政府派包機接載留在外國的留學生回港。也有旅行社呼籲政府派出包機，接回因為旅遊途中的國家推出臨時防疫措施，實行出入境管制，打亂了原本安排行程，可能回港困難的旅客。總之一句話，特區政府變了提款機，無論誰個香港居民在外地遭遇旅途意外時，都有權要求派包機接載回港。

這些處身外地的留學生和旅遊人士是身陷險境？該地已成為災區？對外交通切斷？當事人的生命和財產受到威脅？所以特區政府需要以人道理由，派出包機撤僑？要了解這些包機費用都是由公帑負擔，亦即是由全港納稅人一同支付的。

出外留學和旅遊人士，其實出發前應該知悉，來回交通都有可能不暢順、出現意外，令行程發生阻滯，這些問題或許需要他們出行前先作籌謀，最簡單辦法是為自己的行程先買保險，到時如遇到意外，增加花費，也可以向保險公司索償。例如，處身的國家突然宣布封鎖海空交通，是否可以考慮轉用陸路交通，改乘火車，或自己包車離境，到鄰國後再接駁航班回來？又如機票突然漲價，又可否多等幾天，等人潮過後，機票價錢回復正常才回來？又或者多停幾個站、多轉幾輪機、多耗費些時間？最壞打算，是多花些錢乘坐較貴價的座位回來。

既然如此，他們看來有辦法解決困難，又有何理據伸手要求政府派包機？純粹是因為要趕在香港實施入境檢疫限制前抵埗？若因為如此就要求政府派包機，費用由納稅人埋單，這理據說得通嗎？道理足以服眾嗎？

始作俑者是鑽石公主號疫輪被封鎖在日本橫濱一役，特區政府在群眾壓力下，派出包機接載被隔離在疫輪上的香港居民回港。派出包機沒有錯，只要日本政府同意安排便妥當，反正美國和加拿大已有先例，我們香港不過是第三位。問題是，特區政府特別大方，承諾負擔起包機的全部費用。回頭看來，該次包機的花費甚巨，最後一班包機只載客不超過十名，可謂極大手筆。既然有先例可援，跟着來的武漢撤離沿用同一模式，再來一輪免費包機。兩次的包機行動，花費多少，費用應由誰負擔，希望當局勢稍緩時，特區政府能作檢討計計數。富裕國家如美國派出包機去日本橫濱撤僑，也訂明收費。特區政府是否也應學習一下，避免各方動輒要求包機，既耗用公帑，也疲於奔命。