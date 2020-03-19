港府防疫永遠慢半拍，唔踢唔識郁。新冠肺炎疫情在歐美全面失控，昨日本港新增的確診個案幾乎都是外地傳入已說明一切。港大專家何栢良炮轟港府防疫不力，從外國入境本港者今日才實施強制隔離是太遲，應盡快拒絕所有非香港居民入境。

誠然，目前已有逾四十個國家和地區拒絕非居民入境，為何香港可以例外？難道港府以為自己的防疫措施固若金湯？還是以為公營醫療足以負荷？最離奇的是強制隔離措施拖延數日才落實，導致英美留學生趁這數天空檔一窩蜂湧返本港。港府這幾日都有派出醫護人員到機場嚴陣以待，並已有多名從外國入境本港者確診，究竟不即時實施強制隔離的原因何在？有人懷疑港府想讓高官權貴在海外讀書的子女避坐疫監，以廢官之自私自利，這樣的推測顯然不是沒有根據，但這樣做會埋下多少播毒隱患，廢官到底有沒有想清楚？

當然，最匪夷所思的還是反對派政客和黑醫護的反應。他們兩個月前還歇斯底里地逼迫港府封關，禁止所有內地人入境，黑醫護更不惜發起罷工扯港府後腿，現在內地疫情轉趨緩和，反而歐美愈演愈烈，他們卻不吭一聲，當日逼港府封關的狠勁哪裏去了？難道只有中國人播毒，外國人不播毒？事實證明，這些叫囂封關的人根本不是為了防疫，而是為了政治，為了中港隔絕，為了港獨。內鬥內行，外鬥外行，封英美主子的關？洋奴走狗自是提也不敢提。

黑醫護及反對派文宣最近又落力洗白，將香港未至於淪陷的「功勞」歸功於自己，說沒有黑醫護罷工就不能迫使港府做嘢。見過無恥的，未見過如此無恥的，當日香港正深陷疫情泥沼，黑醫護還要趁病攞命，導致公院服務幾近崩潰。要不是天地有正氣，罷工遭大部分港人責難，以致黑醫護無功而還，他們肯定鬧到現在仍在鬧下去。明乎此，「罷工救港」只有無恥之徒才說得出口。