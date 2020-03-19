一場新冠肺炎疫情，使香港人甚麼都要搶購，一個月前瘋搶防疫物資，如今不少流落海外的人正搶買機票回港。搶物資聲稱是因為不信任香港政府，但現在雙腿最誠實，在非常時期，很多人寧可花上數萬元買一張歐洲到香港的機票，原因卻是不信任歐陸政府，反倒要對香港政府投下信心一票。

有記者在機場訪問剛回港的少女，她的境況怪可憐，說自己一個多月前為逃離疫情而赴歐洲，如今卻要狼狽而歸。早前，也有網上時評人苦口婆心，勸喻粉絲們盡可能將家中長輩送往外地避疫，遲了恐怕就來不及。事隔數十日後，他卻倉倉皇皇，將遠在英國留學的女兒召回，還在鏡頭前多次抱怨機票昂貴。

近年，本欄經常強調不少香港人低智化，判斷能力常有偏差，這不是一個沒事找事來講的話題，而是一種切身的社會「病毒」，這病根不除，你一輩子都要活在愚昧中，不停自找煩惱。且看今趟新冠肺炎疫情下，很多港人進退失據，真是我見猶憐。

一個多月前，不少人聽信謠言說香港會物資短缺，本欄力勸大家不必為此費心，商人自然會替你想辦法，如今且看超級市場的白米、衞生紙，多得可以將人活埋。二月二十五日，筆者又發表一文，題為「可能留在香港更安全」，文中說斟酌情勢後，香港的疫情控制比很多地方都好。流落在外的港人如果善於觀機，其時就應該動身回來。三月三日，美國股市展現大跌兆頭，本欄便提出警告，道瓊斯指數長達超過十年的牛市已完，大戶會借新冠肺炎疫情為名將股市壓下去，以收割「禾青」。投資者要是懂得走避，便可免卻近兩周受全球股災的蹂躪了。

培養智慧不能只在嘴皮上說說，應該視為頭號大事般看待，否則我們的人生將會時常受困擾。