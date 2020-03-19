財政司司長陳茂波早前宣布將預留四點五億元畀律政司，話係用嚟推行一個名為「願景2030──聚焦法治」嘅計劃。之所以要撥款予律政司，財爺就話係基於「尊重法治、司法獨立，是香港賴以成功的基石之一」喎！

然而，律政司司長鄭若驊，老朽橫看側看都睇唔到佢如何去維護香港嘅「法治基石」，反之，只見到佢喺度摧毀緊香港賴以成功嘅基石！講真，鄭若驊其身不正，上任以嚟醜聞纏身，搵個知法犯法嘅人嚟推廣法治，這跟搵西門大官人做「道德重整會主席」一樣咁搞笑！計老朽話，搵鄭若驊推廣法治，花一元都嫌多，四點五億元？用嚟扶貧好過喇！

呢，東方報業集團早年獨家揭發壹淫媒漢奸黎於一二至一四年間，多次向民主派人士及政團秘捐巨款，證據確鑿；而佢亦涉於一四年參與違法佔中，兩案證據如山，十個山竹颱風都吹唔走喇！黑金案係漢奸黎透過曾任美國海軍情報員嘅助手Mark Simon，多次向民主派人士及政團秘密捐款合共逾四千萬元。至於一四年嘅違法佔中案，佢幾乎日日現身金鐘佔領區。依家佔中發起人之一嘅陳健民亦已風騷出獄，被內地官媒形容為「禍港亂港總策劃」嘅大漢奸黎智英，竟然仍未「落鑊」？難怪有學者感嘆：律政司好似選擇性執法咁，佔中影響公眾利益，但有相有片都唔告！

東方為民發聲，發揮第四權，月初就兩案去信質詢律政司何以包庇漢奸黎？日前律政司以電郵回覆仍拒絕正面回應是否檢控漢奸黎，更離譜嘅係，回覆竟猶如「結案」，交代空幻，答完等於無答。以「空洞派」門人掌律政司，老朽只能仰天長嘯：法治已死，仲推乜春聚焦法治啊？不如推廣吓點用香蕉整三文治仲過癮啦！「一令逆者，則百令失；一惡施者，則百惡結」，鄭若驊「放生」漢奸黎，如此逆人心，不百惡結能有天理乎？