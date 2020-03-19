中美兩國熱烈討論新冠肺炎疫症之源，不少評論都說這是雙方要「卸鑊」，即內地說的「甩鍋」，把這場導致全球逾百個國家及地區受災的禍事推向對方，讓其承受罵名！最近，這場口水仗升級成外交仗，美國因此疫源之說召見了中國駐美大使崔天凱，顯見口水仗的戰事已升級，「甩鍋」成了國家大事！

美國國務院發出外交照會，是因為中國外交部發言人趙立堅在其個人微博發出貼文，以中英雙語質疑「可能是美軍將新型冠狀病毒帶到武漢」，他並附載了一段美國眾議院聽證會的片段，內有美國疾控中心主任雷德菲爾德回答議員質詢，雷氏稱美國部分似乎死於流感的病人，有可能死於新冠肺炎。趙立堅的微博發表之後，引起各方重視，此說亦狠狠反擊了美國方面的指控。白宮國家安全顧問奧布賴恩本月十一日曾在華府指出，新冠肺炎病毒的來源是中國湖北武漢市，不是美國，他不止一次指摘中方隱瞞疫情。翌日，特朗普向全國發表講話時，更直言病毒是「外國來的」。

所以，趙立堅才有了以彼之道還施彼身的貼文，只是中國對待白宮高層的指控，是以外交部發言人在記者會上否認。而美國對於外交部發言人的微博貼文，卻還以高規格的外交照會以表抗議。美國霸道再次傳天下，他講別人可以，自己被講卻要外交干預。

不過，崔天凱卻沒有賣帳，他在外交照會後接受內地官媒訪問時，直言病毒的源頭問題應該由科學家來回答，其他人妄加猜測是沒有意義，這話反摑了白宮團隊的大嘴巴。中國以及世界輿論正在形成真相壓力，要求美國光明磊落地公布去年九月美國流感爆發之後的死因檢測更多資料，這不只是中國人的疑問，日本人、韓國人，恐怕現在連意大利人、伊朗人……更多國家及地區都想要一個真相！美國遲早要接招。