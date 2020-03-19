本屆立法會的任期還有不足四個月，實際會期的時間已非常嚴重不足，完全看不到政府已提交的十多條法案和八十多條附屬法例，能在本屆立法會任期結束前可完成審議。倘有關的法案和附屬法例不能如期完成，將要交到下屆立法會的新一屆會期從頭開始審理，浪費大量公帑和時間，以及延誤對市民的服務和社會管理，造成有形和無形的損失無可估量，尤其是天災人禍下的經濟大衰退急待立法會配合政府施政救災。

可是，社會大眾由於不理解立法會的運作，又不能即時切身感到立法會工作延誤帶來的損失有切膚之痛，只是透過傳媒某些片斷的報道才略知一二。更多的是從網絡上接收被分解、切割甚至扭曲的訊息，從而對亂港派議員拉布帶來的損失，沒有太大的感覺甚至無感覺，好像新冠肺炎入侵人體一樣，不知不覺地待到病發之時仍只當作一般感冒，直至病入膏肓或疫症檢測之時，才發現「中招」，但已錯過了防疫抗疫的黃金時間。

筆者曾出任三屆立法會議員共十二年，但從未見過立法會的淪落、倒退、浪費、失職、瀆職有過這樣大混亂情況，而社會輿論又竟然容忍和不強烈批評，民眾又沒有強烈譴責和追究，公眾像着魔一樣伴隨立法會這艘破船一起沉淪。政府的傳訊工具不解釋、不揭露、不批判，變相為亂港勢力的破壞施放麻醉劑。政府的問責高官怕事避事，不敢像警隊一哥、二哥那樣義正詞嚴揭露，而是見惡人搞事繞路避，但求明哲保身，讓邪氣上升和壞人惡人當道，從而造成政府管治分崩離析，大失人心。

君不見，民主黨涂謹申藉把持選舉法案委員會主席之機，蓄意阻礙修訂《逃犯條例》的會議進程而癱瘓個半月，令政府官員不能在立法會就法案的來龍去脈講清楚，從而讓亂港派製造社會恐慌，發動「反送中」運動搞亂香港。但林鄭月娥其後竟以修例「壽終正寢」跪低，令社會陷入更大更長時間的暴亂，重複歷史災難「奉之彌繁，侵之愈急」。而即使特區政府不斷讓步，但亂港派議員和黑色暴亂卻乘勢而起，七月一日佔領和搗毀立法會大樓。雖然梁君彥主席對龐大破壞帶來的損失表示十分悲痛，卻不報案緝兇。雖然全港市民從電視直播看到亂港派議員內應配合黑暴破壞立法會大樓的暴行，卻未被嚴肅追究刑事責任，進一步讓「破窗效應」煽動起的暴亂席捲全港，至今仍未看到何時可以平息。

在政府一再妥協退縮讓步下，亂港派議員在本年度的立法會會期更加猖獗，用會內拉布配合會外暴亂行動，搞「顏色革命」。亂港派議員為阻《國歌法》成功立法，由去年十月復會至今，公民黨的郭榮鏗藉主持內務委員會舉行選舉內會主席之機，任議員無限次、無限時發言拉布，浪費了十三次會議共二十五小時，也不讓內會進入正式選舉主席的程序，從而令立法會要審理的法案的正常工作全部停頓。

九個多月的黑色暴亂和兩個年度立法會的會期被破壞、被癱瘓，已充分說明政府當局必須在投降妥協的綏靖主義錯誤路線中覺醒過來，否則神仙難救。