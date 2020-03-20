正論：人間妖域播毒地　防疫甩漏雪上霜

隨着歐美疫情全面失控，新冠肺炎進入外地傳入「倒灌」階段，香港首當其衝，確診個案已突破二百宗，更首次有孕婦外遊後染疫。更令人擔心的是，有「人間妖域」之稱的中環蘭桂坊出現群組性爆發，加上南亞兵團在此聚集，藏污納垢，罪案與病毒叢生，恐成下一個淪陷險地。在港府防疫無能之下，香港到底能守多久，中環金融中心會否失陷，思之令人惴惴不安。

港府數日前宣布，昨日起實施中、澳、台以外入境者家居隔離十四日的措施，導致數以萬計的英美留學生及港人趕在隔離令生效前衝關回港避坐疫監，加上港人熱衷外遊，即使疫症肆虐亦不改「旅行大過天」的作風，終致外來傳入個案節節上升。食衞局數字顯示，過去兩星期的確診病例逾九成屬輸入個案，再次呼籲市民不要外遊，說明疫情「倒灌」的形勢嚴峻，隨時成為另一波大爆發的導火線。

屋漏偏逢連夜雨，中環蘭桂坊連日出現相關確診個案。當局指出，兩名男士外遊回港後到蘭桂坊同一健身中心健身，結果先後確診，追蹤後更發現，另外有多宗確診個案亦到過蘭桂坊酒吧消遣，「人間妖域」會否成為大規模播毒源，其後會否有更多人確診，不能不令人疑慮。衞生署專家不排除健身中心器具可能沾上受污染分泌物，成為播毒媒介；而目前雖未有證據顯示酒吧播毒，但到酒吧群聚飲酒本身就是高風險活動，應該暫停。

事實上，蘭桂坊作為中外馳名的燈紅酒綠之地，不僅中西混雜，成為外籍人士及本地男女獵艷吸毒「勝地」，南亞兵團攻陷此處後，更令蘭桂坊烏煙瘴氣，販毒、打鬥、開片、盜竊、強姦、非禮樣樣齊。須知道，南亞地區防疫物資短缺，人們衞生意識低下，專家早就擔心來自這些地區的假難民「人肉播毒」，成為社區爆發的一大隱患。如今接連有確診個案出現，「人間妖域」隨時淪陷，而且位處中環心臟地帶，一旦病毒由此擴散開去，誰能保證金融中心不會隨之癱瘓，甚至禍及門常開？

最令人看不過眼的是，港府明知確診個案與日俱增，明知「倒灌」遲早壓垮香港，不僅隔離措施姍姍來遲，以致被指為刻意製造數日「空窗期」，讓高官權貴在外地留學及工作的子女避坐疫監，甚至連追蹤家居隔離人士的監察手帶亦甩漏多多。有從澳洲返港的港人表示，回家後按指示掃描手帶二維碼並遞交資料，惟一直未收到政府發出的密碼短訊，無法完成註冊，致電查詢又不得要領，批評隔離措施形同虛設。

一節見則百節知，港府冇心冇肺冇靈魂，防疫抗疫不是踢一踢、動一動，就是做得甩皮甩骨，兒戲敷衍。枉高官還沾沾自喜誇讚追蹤手帶如何高科技，如何應用大數據萬無一失，結果一試便知龍與鳳，防疫功能如同紙糊一般一戳即破，簡直不知醜字怎麼寫。

正如港大傳染病專家何栢良指出，外國旅客及港人不斷湧到本港，未來兩周的輸入個案或會倍增，應將強制隔離人士安排在酒店隔離，甚至實施嚴格入境限制，禁止所有非本港居民入境。奈何言者諄諄，聽者藐藐，別說港府將專家之言當作耳邊風，早前鬧罷工脅迫港府封關的醫護人員和政客更是不發一聲，從來沒聽見他們要求港府封歐美關。病毒無疆界之分，難道內地人會播毒，歐美人就不會播毒？目前已有逾四十個國家及地區實施封關鎖國政策，禁止外國人入境，港府不效法，是以為防疫措施固若金湯，還是以為公院醫療足以負荷？

專家的擔心並非無的放矢，試想想，強制隔離人士可留在家居隔離，繼續和家人同住，萬一帶有病毒，不止感染同住家人，其家人外出更有機會將病毒在社區散播，令疫情一發不可收拾。尤其是近期確診個案都以輸入為主，益發證明從歐美入境者屬於高危，家居隔離過於寬鬆，猶如自欺欺人，還談何防疫？

當然，香港陷於失守邊緣，港府無能固然是主因，但部分港人極度自私同樣不容忽視。現時疫症在全球爆發，世衞早就列為大流行，但有些港人硬是不聽勸，不冒死旅行不罷休，甚至連公院醫生也因外遊染疫，進一步加重公營醫療負擔。港人一日不安分守己為抗疫出一分力，一日玩樂大過天，疫情失控是必然的事，再加上「人間妖域」和南亞兵團夾擊，這場瘟疫到底如何收科，怎能不令人憂心忡忡！