神州觀察：疫情折射民族性　文明與否非自吹

中國號稱有五千年燦爛文明，足以傲視全球，加上近年經濟及軍事實力急速起飛，躋身世界第二大國，由官員到平民都開始麻痹大意，只知沉浸在大國崛起的自滿之中，結果一場新冠肺炎疫症以燎原之勢襲捲全境，進而衝出國門，至今已波及逾百個國家及地區，將「中國夢」狠狠搖醒。這場疫症不但暴露出國家管治水平差劣，地方官員瞞疫陋習不改，更折射出民族劣根性歷百年而不衰，現在顯然還不是自滿的時候。

香港微生物學專家兼港府抗疫專家小組成員袁國勇，近日因一篇署名文章引發軒然大波。文章指武漢是疫情之源，將責任推給美國是自欺欺人，並批評國人進食野味的劣質文化正是引發新冠肺炎大流行的元兇。文章刊出後備受批評，主因是疫情源頭是否來自武漢仍未有定論，但若不因人廢言，袁教授批評國人胡亂進食野味的劣質文化惹下無窮禍患，確是不爭的事實。十七年前沙士的教訓十分深刻，當時政府信誓旦旦禁絕販售野味，惟好了傷疤忘了痛，販食野味仍持續，長此以往誰能保證不會有「沙士3.0」爆發？

更不必說，新冠肺炎在武漢爆發之初，地方政府刻意隱瞞，甚麼「可防可控」，甚麼「無證據人傳人」，欺騙了全世界，「吹哨人」李文亮醫生示警反被打壓，最終染疫枉死。要不是湖北省委及武漢市當局最初的報喜不報憂、弄虛作假，以及將沙士以來建立的所謂完善疫情直報系統變成了瞞報系統，整套行政管理機制不能正常運作，這場疫症又何至於連累全世界？

儘管武漢封城現在證明是有效遏止疫情之舉，亦為外國所倣效，但這個決定本身亦屬倉促行事，說封就封，完全沒有考慮民眾如何生活，更無考慮此舉激起民眾恐慌，逃城蔚成風氣，反將病毒四散各地。這固然反映當地領導幹部長期缺乏防疫意識和行政管治能力，而這問題也是整個官僚體系中存在的普遍現象。及至二月下旬疫情仍未受控之際，武漢當局竟然公布解除封城令，結果公布不足四小時即撤回，朝令夕改，拍腦袋決策，徒令當局的管治威信受損，讓疫區民眾無所適從。

至於封城後衍生的人道悲劇亦開始全面顯現，效果不亞於病毒本身。首先是嚴重匱乏的醫療防護設備及民生物資，瞬間使無數抗疫前線醫護淪為炮灰，城中百姓停工斷糧、捱貴價菜還在其次，因「一床難求」導致的失救死亡現象可謂絡繹於途，慘不忍睹。反映沙士以來內地的疫情防控經驗和水平毫無寸進，日常公共衞生基礎建設、資源投入的嚴重不足徹底被暴露出來。

其次就是當局在執行封城管控及收治隔離疫患過程中不斷湧現的粗暴行政現象，無疑令水深火熱之中的民眾再添苦難。譬如長期的封城生活早已讓人悶得發慌，結果一家人打個麻雀卻被惡公安砸穿麻雀枱，更有被綁於柱子上訓斥，或是被罰抬着麻雀枱遊街。更莫說防疫人員入室強行綁走疑似染疫居民，直接塞入黑箱運走，或是獨留腦癱患兒在家，任其活活餓死；種種行徑竟如土匪下山一般，粗暴殘忍地侵犯公民人權，踐踏他們的尊嚴，叫人無法相信這是一個二十一世紀的法治國家，叫國民何來幸福感？

這不禁讓人聯想起內地官媒早前轉發的一篇文章，當中論及中國的抗疫功績，竟自豪地表示為全世界贏得了寶貴的時間窗口，以巨大的犧牲和付出，硬生生地將新冠肺炎疫情擋住了很長一段時間。可惜西方社會對此似乎並不領情，別說這場災難同中國人死性不改吃野味有密切關係，而中國的抗疫模式建基於集權體制之上，靠犧牲人權、道義、社會經濟秩序等諸多方面才能達致，真正的民主國家顯然不能這麼做。

更為關鍵的是，雖然英美在抗疫上「放任自流」受到抨擊，但歐美等國家始終有一套成熟的體系和監督機制，起碼不會發生粗暴執法、不人道隔離等亂象。或許疫情初期會顯得有些手忙腳亂，相信長期建立的有效防疫機制很快就能發揮出應有的功效，至少從一些歐美國家現時的疫情死亡人數來看，加在一起亦不如中國內地嚴重，更難有機會出現隱瞞疫情等問題。至於政府職能部門截留救災物資自肥，無良奸商乘機哄抬物價、發國難財等行徑，大抵亦只有內地社會容易滋生，這也是制度文明的差別所在。