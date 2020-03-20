功夫茶：捐款毒果博懵扣稅　縱暴假慈悲快回水

一日一毒果，健康遠離你。自從毒蘋果日報九十年代開始獻世，做過嘅衰嘢點止罄竹難書，直頭好似病毒數極數唔晒。中咗新冠肺炎病毒，個肺花咗都仲有一線生機，中咗反中亂港蘋果毒燒壞腦就冇得救，一就係走去做暴徒破壞社會，一就偷呃拐騙好似粵語殘片呂奇所講嘅死飛仔，社會嘅人渣。

講開人渣，點可以唔數毒果日報嘅老闆、「叛國禍港四人幫」之首黎智英，漢奸黎搞邊瓣衰邊瓣，毒果日報唔單止破壞傳媒生態，荼毒社會，而且佛口蛇心，整咗個「蘋果日報慈善基金」註冊做認可慈善機構，大家都睇死漢奸黎旗下又點會咁好心益街坊，果然日久見人心，做賊又點會唔偷金，唔使審都知有景轟，呢個基金今年二月成立「撐學生專戶」，聲稱向社會募捐，資助因反修例引發家庭問題而無法繳交學費嘅本地大專及大學生，但有附帶條件㗎，就係必須有反修例事件被捕、驗傷等證明，或者獲得立法會議員、區議員或反修例社交群組書面推薦，咁即係唔示威唔埋堆，就唔使旨意有得科水！

做慈善應該有救無類，呢個「撐學生專戶」計劃根本違反咗慈善資助需適用於一般公眾嘅原則，以往有案例「謀求推翻政府決策或政府當局的決定」並唔係慈善用途，呢個基金涉嫌濫用慈善名義，巧立名目資助暴力分子，犯法後得到經濟資助，大批市民睇唔過眼，尋日到稅務大樓抗議，怒斥「假慈悲真暴力、堵截黑金扣稅」，「蘋果日報慈善基金」應該改名做「蘋果縱暴禍港基金」，要求稅務局取消基金嘅慈善機構註冊，啲捐款亦唔可以扣稅，即係撐呢個專戶捐款者要向稅局回水。

若果跟足法律揸正嚟做，呢個基金專戶可以早早收皮，但係有心水清市民指出，毒果日報多年來誨淫誨盜，偷拍做假新聞無惡不作，犯事檔案厚過電話簿，但法庭同淫審處等機構成日輕判幫到出晒面，毒果老細漢奸黎本身就係「黑金金主」，秘捐泛民政客，律政司司長鄭若驊放生唔告，黎又係佔中三十九搞手之一，成五年半仲未落鑊，佔中九男女放監嘅都放監啦，點解個死肥佬，仲可以也文也武，扮晒遊行總指揮呢？

如果政府呢次「假慈悲」事件都唔做嘢，不如正式宣布，漢奸黎同毒果有免死金牌，等市民睇清楚，慳番啖氣唔使去抗議。官府唔出手，香港人不如自己落手。既然有人咁鍾意掛羊頭賣狗肉，一於以其人之道還治其身，好似鵝頸橋打小人，推出漢奸滷味，大大個肥佬黎嘜頭，吊高佢滷味嚟賣，剁剁剁，煎皮拆骨，咬佢食佢，以洩心頭之憤也。