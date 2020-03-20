產評：時勢造就強美元　港股當災有排震

新冠肺炎疫情全球肆虐，多國進行封城、甚至封國，以圖阻截病毒散播，不但令大量人流趕在封關前動身，更令民眾爭相持有現金保平安！鑑於市場恐慌不斷升溫，雖然各大央行不停加大減息及放水力度，但無阻資金沽貨後擁抱美元避險，使美元「獨強」。可強美元就如對疲弱的港股多補上一刀，令短期走資和市場估值下調的壓力難消，投資者宜量力而為，對市場風險保持高度警惕。

如今美國備受疫情影響，總統特朗普也坦言經濟可能步入衰退，又指疫情可能會持續至七、八月、甚至更長。有見及此，美國聯儲局在三月以來兩次突發減息合共一點五厘，並重啟量化寬鬆政策（QE），理論上美元難展強勢，可投資者的取向偏偏相反，主因是眼看其他主要經濟體的展望更糟糕，就如英國政府被指在防疫問題上處理不善，匯率即告受壓，英鎊兌港元可以一下子跌穿九算，時光倒流35年！畢竟美元仍是全球流動性最高的貨幣，難怪霎時間全球資金萬劍歸宗盡流往美元。

不過，此刻的強美元對港股有兩大害處。其一，香港這兩年已備受貿易戰和社會動盪打擊，經濟本已疲弱，目前正備受疫情「速凍」內外需求，今年經濟負增長可能是回歸以來最惡劣，而港元與美元掛鈎，變相令港元相對其他非美元貨幣急速升值，將進一步削弱香港的競爭力，令衰退邁向無底洞。

其次是，在美元強勢下，包括人民幣等新興市場貨幣明顯受壓。目前港股中逾六成的市值來自中資企業，人民幣走弱，意味大量以人民幣結算的香港上市公司的盈利和收入估值都要大打折扣，可見近期港股破底而下，實非偶然。

更可怕的是，眼前全球各大央行及政府爭相大舉印銀紙救市、救企業，拖延銀行追債時間，期望能捱過疫情高峰，但一切充滿未知數。一旦疫情持續的時間和影響比預期長且大，企業捱不過去，火燒連環船，作為「百業之母」的銀行是禍躲不過！最近已開始有國際評級機構下調美國銀行業評級，一旦連美國金融系統也被殃及，更大的金融市場動盪就在後頭。

當非常時勢造就強美元，弱港股則只會加速財富大蒸發，進一步打擊投資和消費信心。投資者接下來必須高度關注人民幣去向，若貶值壓力超預期，相信會增添各路資金大舉沽售香港資產的壓力。最怕是成功防「疫」，卻敵不過經濟「逆」境，則港人與港企最糟糕的日子，將難見盡頭，一切宜保守至上！