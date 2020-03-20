世界視線：歐洲不敵新冠毒　北約職能現漏洞

今年春季，北約原擬合共出動約四萬兵力，舉行冷戰結束後最大規模的陸軍聯合演習。這場代號「歐洲捍衞者二○二○」的軍演，被視為對俄羅斯的一次重大軍事威懾。不料各路精兵磨拳擦掌之際，新冠肺炎卻閃電攻陷歐洲，北約空有飛機大炮卻無還手之力，美歐同盟的應變能力受到嚴重質疑。

新冠疫情肆虐歐洲，帶出意想不到的問題：歐美之間似乎缺乏共同及有效抗疫的機制。一些美國媒體及智庫已表達不安：美國對歐洲沒有任何行動，反倒是中國迅速派出醫療救援隊，填補這個真空地帶。言下之意，中國正透過救援行動，取代美國在歐洲的政治地位。

美國媒體指出，歐洲國家各自為政，最終會被疫情逐個擊倒，並拖累歐美經濟。歐洲國家為求生存，便應團結在北約的旗幟下。有美國智囊更向白宮呼籲，特朗普總統應動員北約，一同「向來自中國的病毒宣戰」。

問題是，北約屬軍事同盟組織，它的根本任務是防範俄國西侵，保障歐洲安全。一旦獲准參與非軍事行動，那麼其影響力就會擴大到歐洲社會的每個角落。舉個例子，如由北約來承擔宵禁、封城等任務，會否引發歐洲各國民眾，以至政府對國家主權遭削弱的擔憂？

畢竟歐洲各國擁有自己的軍隊和警察，德、法兩大歐陸國家近年亦強調要建立自主的歐洲軍隊，歐洲多國政府亦已派出軍隊上街，協助維持治安。因此北約需要有足夠的理據，才能進入歐洲各國執行非軍事行動。

即使疫情惡化，各國同意以北約名義執行聯合任務，它亦難扮演全面職能。目前歐洲抗疫最大困難不是維持治安、運送物資，而是醫療防疫、物資生產的不足，對此歐美目前仍是各家自掃門前雪。

挪威已率先退出了本月中的北約軍演項目，以便抽調軍隊應對新冠肺炎疫情，處理未來可能出現的社會混亂。而在疫情重災區意大利，當局早已向國際社會發出了呼籲，要求提供醫療救援物資，但卻沒有得到歐美各國的回應。這亦反映了北約面對的兩難：歐洲目前最需要的是口罩，而不是軍隊。