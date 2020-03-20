有專家說：「武漢新型冠狀病毒乃是中國人劣質文化之產物」，中國人的陋習劣根，濫捕濫食野生動物，才是病毒之源。

以科學而論，今次的新冠肺炎並未確定為中國人食野味而產生。流行病研究和基因追查，一是疫病不是始自武漢華南海鮮批發市場；二是病毒也不是源自於吃野味。病毒基因與野生動物相近，但野生動物遍布全世界，沒有證據指證中國野生動物製造出病毒來。而全世界眾多民族都有獵食野味的習慣，病毒為甚麼不在這些社會爆發呢？單以邏輯搜證，還沒有人可證明武漢野味市場就是萬毒之源，中國人捕食野味，帶來新冠肺炎疫症。

疫症來源和散播途徑還在中外政府和學者調查研究之中，沒有定論，只有美國反華政客毫無根據的政治指控。這個專家難道有別人不知的證據？若真有的話，為甚麼不公開發表論文？沒有的話，他的科學精神何在？他且把捕食野味歸咎於中國人的劣質文化、陋習劣根。他知否西方文化，難道歐洲及美國不吃野味（game）？是否洋人用刀叉，法式烹飪便是高雅，中國人用筷子瓦煲便是劣質文化？洋人生吃牛肉、馬肉、鹿肉算是甚麼？或許他的西方教養把歐洲的標準食物當作全球的標準食物，難道他會認為野生動物會比家養禽畜具更多有害的微生物或其他物質？

歐美國家工業生產食物，濫用激素、化學物質，以至基因改造，對環境與人類健康及衞生危害性更大、更深。國人捕食野味，也包含對野生動物生態環境和物體健康的尊重，補工業化標準食物之不足和毒害。

歐洲及美國本是窮國，食物原本多元化，沒有甚麼不可吃。今天歐美的食物文明，建基於殖民主義，大魚大肉是因為掠奪美洲、澳洲等土地，因而可大肆種植和畜養，借助從他國掠奪回來的利潤，包括剝削奴隸，才成就了歐美的標準肉食文化。但殖民主義始自窮國，飲食文化低下，故此美國為首的暴發戶文化以量化為主，沒有法國及意大利的細緻，當然也比不上中國和東亞的精美飲食文化──百物均可烹調得宜。落入暴發戶之手甚麼都變了樣，中國美食變為雜碎。假若懂一點社會學、懂一點飲食文化研究，怎能把中國烹調野味視作劣質文化。

野味指的是野生，中國當前崇尚的是海鮮，全部是野生，養殖的亦是放養於自然環境。它們亦未必沒有病毒，但一如其他野味，中國人早已發展出安全的烹調方法。

專家崇洋而不懂洋，也不明世道。希望他只是一名書呆子！