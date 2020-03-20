美國總統特朗普對處理本土防疫抗疫顢頇無能，導致疫情大爆發，經濟受重創，人民飽受疾苦，對全球經濟造成極為惡劣的嚴重影響，海內外輿情一片聲討，一向張牙舞爪、意氣風發的特朗普前所未有的狼狽。這些天鏡頭面前愁眉苦臉，臉兒黃黃，他的點來點去的「蘭花指」標準動作也已不見，聲調低沉，目光呆滯。

然而，正在大選當兒，他的「讓美國繼續偉大」的牛皮也已吹了出去，不能總這樣消沉認衰，於是「振作」之道有三，一是狂擲金錢，五千億、八千億、一萬億美元飛快加碼，先吹出來再算，至於何時放水、怎麼放水，何時生效，不知道，反正這年頭「挽救經濟和民心」的最快方法就是出口術，玩市場心理預期，不管能否兌現，先畫出一張大餅最重要。

二還是灑錢，老美人人能獲一千元美金支票和其他應急福利。三是再次轉移視線，把「民怨東引」，特朗普親發推文把新冠肺炎稱為「中國病毒」，是「中國病毒」傳入美國。在此之前已有美國人對中國採取「法律行動」，要中國對他們的疫情傷害和損失賠償云云，而特朗普的「中國病毒」之誣，當會激起反華情緒，煽動更多美國人「對華訴訟」，而特朗普將成為反華領頭羊，顧盼自豪，連任總統也。

耍盡花招，謠諑誣謗，惡對中國，妖魔化中國，這方面特朗普實乃猖狂。無怪乎有人說這是一種「特朗普病毒」，早已在全美散布，還要在全世界傳播，只是現在已有愈來愈多的證據顯示，這場新冠肺炎的病源未必是在中國，或除中國以外另有病源，其中老美極為可疑，它不僅在去年九月份美國的流感大爆發中「潛飄暗度」，而且在中國武漢舉行的世界軍人運動會上，由幾百名參賽的「美國大兵運動員」悄悄帶入中國。兩個月後武漢就出現疫情，儘管中國晚報了，但還是報了，不像老美一直隱瞞，欺騙世人。

現在特氏更是倒打一耙，將大有可能產自美國或從不知甚麼地方進入美國的病源污名為「中國病毒」，居心險惡，嘴臉無賴。