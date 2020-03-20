美國總統特朗普將新冠肺炎病毒稱為「中國病毒」，說明他這次真的急了，面對疫情在國內瀕臨失控，他束手無策，只好嫁禍於人，企圖藉抹黑中國來轉移視線。至於他計劃斥資萬億美元刺激經濟，包括向每名國民派錢一千美元，則顯然是為了化解民怨，挽救自己的選情。正如有美國國會議員質疑，特朗普最關心的是股市和選情，而不是美國人的健康和生命。

沒錯，特朗普一向將經濟增長及股市上升視為政績，如今在疫情打擊之下，股市狂瀉不止，經濟衰退已成定局，其連任美夢隨時幻滅，不急才怪。兩個多星期前，特朗普對新冠肺炎疫情依然輕描淡寫，認為與普通流感沒有甚麼分別，不必過分擔憂；現在則不得不承認形勢「很糟糕」，更預料疫情最壞可能持續至八月。官字兩個口，前言不對後語，叫人如何相信？

很明顯，美國疫情之所以「很糟糕」，正是因為特朗普政府防疫不力。美國國內早在去年九月已爆發極不尋常的大規模流感，感染及死亡人數持續增加，惟美國政府一直視而不見，反而對中國爆發新冠肺炎落井下石。直至日前，美國疾病控制及預防中心主任雷德菲爾德在回答議員質詢時才承認，美國部分流感死者可能死於新冠肺炎。正是基於種種疑點，中國國內乃至國外才有聲音質疑「病毒源於美國」。最奇怪的是，香港有人發表文章為美國辯護，否認病毒源於美國，但很快又宣布撤回文章，指文章表達不適當，用語甚至錯誤。當中到底有何蹊蹺，不是很耐人尋味嗎？

事實勝於雄辯，病毒究竟源自何處，有待進一步追查和研究，目前任何人都無法妄下定論，特朗普稱之為「中國病毒」，恰恰反映他急於推卸防疫不力的責任。但不管怎樣，美國疫情失控已是不容否認的事實，特朗普選情受衝擊也是無可避免的事，他與其一味「甩鍋」，不如想想如何收拾殘局。