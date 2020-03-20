為免坐疫監，在星期四限期生效前，超過萬人衝關，傳媒形容為新一波「疫彈」十分貼切，大批海外港人，多數是留學生，星期三紛紛最後衝刺，令本港一日內錄得廿五宗病例，創下單日確診新高，中招者除了學生，連大學教授及空手道代表亦不能幸免。更有確診乘客曾乘搭來往機場的巴士，多了一條傳播鏈，令到該線的乘客人人自危。

網絡上盛傳，本周至下星期一，有超過六萬個留學生從外國返港避疫。本欄日前已警告，當中不少是隱形帶病毒者，自出自入，在社區走動播疫。有專家指這些留學生風險高，本地居住環境狹窄，家居隔離容易在家庭內造成交叉感染，長者被傳染風險更加高，家庭成員又不用隔離，中了招照樣上班出外，檢疫變成播疫。這等回港人士應該與家人分開，最起碼暫住酒店隔離。況且自行隔離老問題依然未解決，政府如何有效監察，家人及酒店都沒有法律責任去看守隔離人士，執法者亦人手不足，官員表示用電子手環配合手機應用程式監察，但因為數量不足，現時該些人士大部分沒有使用電子手環，當局稱訂購六萬多個應用，但戴上了是否代表乖乖留在室內？有網民發現兩名戴有手帶的懷疑隔離人士乘搭巴士和港鐵，顯示措施有如虛設。

政府刊憲，訂明今次檢疫期三個月，違反檢疫令可罰款及監禁。一頒便是三個月，是少有的做法，即使是門面工夫，也證明廢官都知驚了，知道疫情並非他們口中所說受控，止疫路途還很遠，只能做好眼前工作。病毒有潛伏期，未來兩三個星期是最關鍵時刻，市民做好防疫，不要單依賴政府把關，否則死得人多，一旦引起社區爆發，便喪失永遠堵截病毒的機會，一定要繼續保持警覺，不能鬆懈，減少聚餐，注意個人衞生。大家努力了數月，為了自己和家人，絕對不能功虧一簣。