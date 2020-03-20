最初出現新冠肺炎疫情時，不少香港市民特別緊張，有政黨和團體要求「封關」，意即全面隔絕香港與內地的來往通道，口頭的理由是防止內地居民湧港佔用醫療資源，隱藏的訊息是把內地居民全部當作帶菌者，以為封鎖在門外便可保障香港的安全。其實香港與內地的關係千絲萬縷，糾纏不清，要割斷兩地交往絕無可能。況且有超過十萬香港居民或在內地居住，或在內地上班，每天往返，全面「封關」，只會增加他們的困難。要阻截內地人湧去外地，還得依靠中央政府，藉着春節假期，全國交通全面停頓，才有效防止國民外流，成功堵截疫情擴散來港。

經約兩個月後，形勢大變，疫症傳到歐美，西方輿論一下子便翻了盤，原來他們也是毫無準備，重蹈中國覆轍，既缺乏足夠的防禦物料和設施，也全無應變策略，只能被動式等候疫情爆發。結果出現意大利式淪陷，確診個案和死亡人數直追武漢；接着西班牙也亦步亦趨；英國採取延遲政策，好像等時運逆轉，或者把七十歲以上的老人和體弱帶長期疾病者一筆勾銷；美國開始時手忙腳亂，缺醫用防護物品及檢測試劑，在本國也引起不滿，傳媒責罵之聲不停。歐、美應對疫情種種失誤，令本來慣性崇洋，對西方充滿信心，一向看不起自己國家的港人和內地人傷心欲絕，對精神上的乾爹信心盡失。他們突然發現，原來中國應對新冠肺炎疫情的措施不差，比很多歐、美先進國家做得更恰當。連事事都令人看不順眼的香港特區政府的表現也不至於差強人意，有西方傳媒竟然把香港譽為疫症中最安全的城市之一。

近日香港的確診個案雖然增加，但都屬境外輸入，或有傳媒稱之為「倒灌」，特點是增加的確診個案都是去了外國受到感染，再帶返香港的案例。例如有商人去倫敦公幹，乘坐飛機頭等艙回來，檢測出患病；有家居山頂的外籍夫婦，從美、加回港確診；有港人居民跟旅行團暢遊突尼斯、西班牙回港確診；有外籍人士赴德國公幹回來確診；也有大機構的外籍職員去法國滑雪回港確診；有港人去北海道滑雪回家檢測出患病。這些案例說明，香港現時的確診案例，都不是源於社區傳播，而是在外國受到感染，再把病毒帶回香港。怪不得網上有笑話說，怎麼近日確診者都是非富即貴？

怪不得香港不少人開始肯定中國的防疫策略，有人在歐、美國家受到感染也千方百計回國治療。現今大家都認為歐、美危險，香港、中國安全，連香港的歐美留學生都急忙搶購機票趕回來，避免繼續置身險境，有事時求救無門。