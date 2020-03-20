香港近日天氣潮濕鬱悶，令人窒息，但更令人窒息的是一連串匪夷所思的新聞消息。高院日前下令港鐵須在七日內交出831太子站閉路電視影片，事緣一名當晚身在太子站內的大學生，聲稱要控告警方故入稟要求港鐵交出影片。但令人疑問的是，當晚太子站發生的是暴亂，暴徒瘋狂打砸破壞，該名大學生並非執法人員，反而是一個一度被捕、其後獲釋的人，如果他有權入稟要求港鐵交出私人財產並獲高院批准，是否意味人人也可入稟索要商業機構的機密資料？此乃民事案件，港鐵若拒絕交出又有甚麼後果？

自佔中開始，司法包庇偏幫反中亂港之徒屢遭詬病，「警察拉人、司法放人」於今尤烈，到底整個司法系統潛伏多少黃絲手足無間道，思之令人惴惴不安。不過上述消息還不算最匪夷所思，更令人目瞪口呆的事情又發生於烏煙瘴氣的律政司之內。

有傳媒揭發，一名律政司刑事檢控科的檢控官，與私人執業女大狀去年九月合著一本號稱「孩子必須知的法律常識」的書，內容是教導被捕暴徒如何逃避起訴，被質疑涉及利益衝突。律政司已勒令該檢控官不准再處理反修例相關案件，並正接受內部調查，但根據律政司庇奸護惡的慣例，幾可肯定又是高高舉起、輕輕放下。大家一定記得，去年亦有律政司檢控官向暴徒教路，僅被調職了事，同類事件一再上演，顯然不是偶然這麼簡單。

最耐人尋味的是，該名出書檢控官事前得到部門首長刑事檢控專員梁卓然審批。梁卓然位高權重，又是反對派政客的「愛將」，他事前會不知道著作內容就批准下屬出書嗎？如果明知內容有問題仍然容許，這就不是一個檢控官的個人操守問題，而是整個律政司的問題。由司長鄭若驊知法犯法開始，這個掌管法律的部門荒腔走板，變質變味，再不炒掉廢官和大力整頓，更多更大的亂象必然陸續有來。