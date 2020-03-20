分析問題要慎思明辨，切忌籠統含糊，可惜籠統含糊、似是而非正是近年不少人的思維特色，試問社會又焉能不低智化。

新冠肺炎疫情猝然來襲，早前，香港人掀起搶購潮，口罩、消毒液、白米、衞生紙全都賣光，一度造成市面恐慌。很多人就忙不迭批評政府，說這個管治班子如何「廢柴」，弄得市民甚麼都要搶云云。

如此簡單地論斷問題，是含糊籠統。懂得思考的人，應將問題分兩個層次來討論：就是出現瘋搶潮，有多大責任是因為政府無能所致，又有多大責任是市民愚昧促成？

政府肯定是有責任的，農曆新年前，搶購潮尚未開始，本欄已提醒管治班子應該馬上搜購防疫產品，價錢不是問題，最重要是讓市民安心。但官老爺一派漫不經心的樣子，結果錯過了最好的「入貨」機會，所以他們應該自我懲罰，各打十大板。

十大板不是太少嗎？罰三十板也不用？對，政府該責，但不宜苛責，否則你就不是「明辨」了。原因是政府即使能提早搜購，對紓解搶購潮也只能有少許幫助，不可能徹底解決問題，因為抗疫物資全球缺貨，巧婦也難為無米之炊。若單以澳門和台灣政府的表現跟港府比較，並不公道，因為澳門人口較少，而台灣本身有生產口罩等防疫物資。況且台灣每周也只能為每個居民配給兩至三個口罩，幫助並不大。情況跟香港相近的是新加坡，他們的物資比香港更加不足，甚至政府要勸喻國民平時不必戴口罩。

檢點下來，香港人要瘋搶抗疫物資，特區政府應該負一半責任，至於搶購白米、衞生紙，則完全是因為部分市民愚昧所致，不能將髒水都潑到禮賓府之上。本地大部分白米是由泰國、越南供應，早前內地疫情影響不了供應鏈，但不少市民仍瘋狂搶買，他們要做這樣的傻事，又跟政府何干？