笑看天下：羅致光講嘢都算好叻-施友朋 評論員

黑暴加上新冠肺炎夾擊，重創本港經濟，勞工市場急速惡化。政府公布最新失業率上升至百分之三點七，創九年新高。勞福局局長羅致光就話喇：勞動人口嘅跌幅都同時擴大，顯示部分人士喺失去工作時選擇離開勞動市場！

呢句嘢一出，就畀工聯會理事長黃國暗寸智商高達一百六十嘅羅局長講嘢一舊舊，誤導打工仔！咁又係噃，依家乜嘢時勢吖？阿哥，仲係東家唔打打西家嗰陣時咩？冇工開，手停口停，仲係「選擇離開勞動市場」？老朽被女飛，冇晒自尊，樣殘愁爆，明係失戀，唔通又話自己「選擇離開戀愛自由世界」？

局長咪玩喇！你智商高計算叻，就話唔怕隨時選擇離開官場，遠離熱廚房啫！打工仔只能咬住牙齦，內心狂呼：鬼叫你窮啊！頂硬上喇！依家僧多粥少，想頂硬上都冇門！選擇離開勞動市場？冇工開仲選擇食乜滷味喎？

老朽大半生從事文字工作，深明「言簡意賅」、「一字千金」嘅重要，而古代文學家、政治家等都知道精簡語文，《老子》五千言，千古絕唱；王安石《讀孟嘗君傳》，不到百字，兩句「雞鳴狗盜之出其門，此士之所以不至也」成為諷刺在上嘅不懂用人、慎選左右的精彩之論，至今依然廣被引用！

「顯示部分人士喺失去工作時選擇離開勞動市場」，要言之，就係失業！打工仔手停口停！乜嘢「選擇離開勞動市場」？老闆話阿乜水，為咗節省成本，明天你唔使返工喇！一陣計埋啲尾數畀你！打工仔欲哭無淚，係無奈失業，唔係「選擇離開勞動市場」！

有效使用語言就係簡潔，用字要按說話目的提供必須嘅訊息，也不要提供超出需要嘅訊息。局長雖然被寸爆唔曉得用打工仔說話講嘢，之不過佢都有過人之處，好似令大家追回逝去青春，六十歲都係中年，依家佢冇話「選擇性離開勞動市場」，咪吹毛求「屁」喎！