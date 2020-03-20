世界很混亂，俄羅斯與油組﹙OPEC﹚未能達成每日進一步減產一百五十萬桶原油的協定，談判破裂後，石油「減價戰」立即開打，國際油價一度插水至僅三十美元一桶的邊緣。明眼人都知道，這是產油國在拗手瓜，近日美國不堪被夾擊，總統特朗普以幾乎零成本的方法還擊，只是他出招的效果到底是救火或添火？仍需進一步觀察。

國際油價跌至每桶三十美元左右，令國際金融市場、工商業運作開始大亂起來。這次俄羅斯與油組的對壘，直接目的便是搶市場、間接效果是趁生意少時把美國踢出市場兼戰場，令美國頁岩油成為美國人的消費品便好。

這場價格戰打的本就是財力，彼此鬥平搶市場，誰有本事把戰事拖下去，愈到後期愈能搶佔市場、做贏家。牌面看，美國輸的機會不小，因為美國的頁岩油開採成本高，潮流興賣平油，美國可能第一個率先輸死。

不過特朗普到底是有鬼才、有想法的商場老手。近日，他聲稱已指示能源部從市場購買低價原油，以補充原油戰略儲備。有美國能源部官員更補刀，稱美國原油戰略儲備仍有空間再增加多七千七百萬桶。

美國有沒有買油還待證實，但消息已帶動國際油價上升，再一次，特朗普以動動嘴皮子的蠱惑招已令油價暫穩。不過，它充其量只能暫時穩定，一旦美國沒有真金白銀去買油，沒有財力應對原油價格下跌的爛攤子，美國的頁岩油開採機構便捱不住，成為第一個倒下的犧牲品。因此，美國要補充原油儲備的話不能是空幌子，它騙不了一個月、更騙不了一季。

沙特與俄羅斯都不傻，沙特據報曾向歐洲及亞洲大型煉油商提供低至每桶二十五美元的油價，二十五美元的油價，這應是上世紀波斯灣戰爭才得見的低價，美國怎麼招架？不要忘記，俄羅斯還沒出招呢，特朗普若沒有銀彈，很快便會被拆穿西洋鏡。