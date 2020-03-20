中國官員運用推特愈來愈爐火純青。外交部發言人華春瑩日語發推特騷友愛，引中國古籍，配上日系漫畫；新任發言人趙立堅，大概是上任三把火太旺，在推特上質問美軍將病毒帶到武漢；《環球時報》總編輯胡錫進也不斷用推特為國發聲，被譽為「推特戰狼」。

這是一個很黑色幽默甚至無厘頭的存在。因為在國內要想上「外網」，必須使用VPN翻牆，推特、臉書、谷歌，概莫能外。廣東就有網民因為翻牆，被警方罰款一千元。換言之，趙立堅、胡錫進等人在國內使用推特，也肯定要使用非正常手段。「小粉紅」、「五毛黨」動輒群體出征臉書，無異於明目張膽公開違反國家網絡監管法規。

既然解釋不通，就權且叫作「一牆兩制」。有的人是城門洞開，進出自由，出城大殺三方，又威風八面地凱旋；絕大多數人則苟且於高牆之內，無緣見識外面的世界。網民苦中作樂，拼合兩句流行語，上句是：「哪有甚麼歲月靜好？」下句是：「只是內容涉嫌違規無法查看。」

這讓人想起文革時代，高幹可以觀看外國資產階級電影、西方反動書籍，美其名曰「內部資料」，「供批判用」。比如，毛澤東就看過《羅密歐與朱麗葉》、《出水芙蓉》等美國影片，還專門派人南下廣東，從香港借來李小龍的功夫片，為的是「擴大視野，了解世界，又能減輕疲勞，得到休息」。林立果也是看了日本電影《山本五十六》，才將小團夥取名「聯合艦隊」。

當時，老百姓對這些電影聞所未聞，偶爾聽到外國廣播、翻閱外國書籍，那就是收聽敵台、裏通外國的大罪，被扣上美帝、蘇修、蔣匪特務帽子，輕則遊街批鬥，重則賠上身家性命。

一牆兩制如今是基本國情。既然要這樣做，起碼稍有點技巧。一面封鎖網絡，一面又讓發言人和御用「看門狗」在推特、臉書上手舞足蹈，另一面又抗議推特封鎖中國帳號。這個連基本邏輯都說不通嘛！名不正則言不順，無理搞三分，於大國臉面也不好看。至於信口開河逼美國「給中國一個解釋」，結果「解釋」沒等到，卻等到了嚴正抗議，逼得駐美大使崔天凱擦屁股。

既然推特主要是對外，與外國打口水仗，那就在牆外打好了。萬不應該出去吐一次口水，就馬上再回牆內炫耀表功。豈非高級黑？但這類「牆外開花牆裏香」情況還真不少。諾貝爾文學獎得主略薩寫了篇評論，其中有章節批評中國。高牆隔音效果良好，牆裏人本來並不知道。結果中國駐秘魯大使館發出網上大字報，大加批判揶揄。就跟禁書一樣，頓時讓略薩名聲大噪，等於是為國內免費搭了一張「過牆梯」。

其實，略薩國際口碑不錯，既然批評他不了解實情，為甚麼不能高姿態一點，邀請他來中國走一走、看一看？毛鄧時代的中國外交，這種佳話並不少。難道非要一棍子打死，才能凸顯敢於亮劍？多了一個敵人，少了一個朋友。這不是大國自信，而是有點自卑兼自殘。