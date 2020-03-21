正論：律政司內一片黃　法治淪喪餘孽狂

法之不行，自上犯之。香港號稱法治之區，其實徒具虛名，法治早就荒腔走板，淪為反中亂港者的保護傘。去年的反修例黑暴，將港府內部的港英餘孽無間道暴露無遺，當中庇奸護暴最力的是律政司，不僅「警察拉人，律政司放人」屢屢上演，甚至有檢控官一邊參與檢控暴徒，一邊出書教暴徒逃避檢控，知法玩法，公然作反，令人咋舌。律政司內一片黃，特區焉能不亂？一國兩制焉能不敗？

律政司向來包庇反中亂港集團，亂象自鄭若驊上任以來更趨明目張膽。眾所周知，警方於反修例黑暴一役拘捕七千七百多人，但被檢控的僅得千多人，不僅沒有一人遭重判，反而獲撤控的大有人在。人們一直質疑律政司刻意拖延和放生，現在又多了一項鐵證。事緣一名專責處理反修例黑暴案件的檢控官，半年前與另一私人執業大狀合作出版一本名為《一讀就懂！孩子必須知的法律常識》書籍，美其名曰教導青少年了解人權保障，實際上教導暴徒如何逃避警方檢控。

隨便翻閱該書內容，滿紙皆是令人瞠目結舌的荒唐之言。例如書中提到若被警察發現背囊藏有水果刀，有權在律師抵達前不回答任何問題，白紙黑字寫明「除非他（警察）有足夠證據，證明我企圖用這把刀傷害他人，否則，便不能說這把刀是『攻擊性武器』。」令人質疑為暴徒甩身度身訂造。最蹊蹺的是，該名檢控官本來於律政司「裁判法院組」工作，去年九月出版書籍後，今年一月突借調至「公眾秩序活動及電腦網絡罪行組」，有份處理黑暴相關案件，直至東窗事發，部門獲悉其著作涉嫌利益衝突後，才把他調至「高等法院組」，卻隻字不提會否懲處，顯然又是輕輕放下。

律政司檢控官為公職人員，身份敏感，其著作內容關乎檢控程序，照理不可能獲得批准出版。惟事實恰好相反，出版該書獲刑事檢控專員梁卓然首肯，梁卓然位高權重，有可能不知書籍內容便批准下屬出書嗎？還是明知內容有問題仍然照批如儀？正如有人指出，如果稅務局的評稅主任與一名在私營機構工作的會計師合著教人避稅的天書，評稅主任是否涉及公職人員行為失當，是否存在利益衝突，清楚不過。檢控官出書教人逃避檢控的情況沒有甚麼不同，甚至罪加一等，有妨礙司法公正之嫌，這種人至今還在律政司享受高薪厚祿，試問本港法治如何維持公平公正？鄭若驊連管理下屬也無能為力，還有何能力擔任律政司司長？

無獨有偶，黑暴爆發以來，已有多宗被控藏有攻擊性武器的案件獲控方撤控。單是昨日審訊的一宗，一名在今年初上水暴亂中被警察搜出管有𠝹刀的青年，控方索取法律意見後，竟決定撤回控罪兼賠訟費；而上月又有一名接收內藏彈弓及鋼珠郵包的年輕人，獲控方撤銷一項企圖管有攻擊性武器罪；至於去年十二月，一名被警方在寓所搜獲兩把刀及揚言要效法美國槍擊案的電腦技術員，一樣獲律政司撤銷起訴兼歸還刀具。更不必說，兩名暴動罪被告又因為控方證據不足，上月獲撤控及賠訟費，真是巧合這麼簡單嗎？

撤控、撤控再撤控，人們終於恍然大悟，原來一切都是朝中有人好辦事，律政司檢控官庇護暴徒，暴徒即使壞事做盡也不可能入罪。反觀黑暴期間一名內地男子在美國駐港澳總領事館大閘噴上「中國必勝」字句，卻被律政司極速檢控，法官同樣極速裁定罪成兼重判入獄。一方面是庇奸護暴，另一方面是愛國有罪，對比是何等鮮明，又是何等荒謬。

事實上，同類亂象屢見不鮮，去年亦有一名律政司檢控人員向暴徒教路逃避檢控，激起輿論嘩然，律政司迫於壓力，不情不願將該名檢控人員調職了事。這個部門到底有多烏煙瘴氣，黃絲手足到底有多氾濫成災，鄭若驊到底有多無能無恥，有目共睹。既然連暴徒也可全身而退，身為「叛國禍港四人幫之首」的壹傳媒黎智英當然刀槍不入。君不見，鄭若驊甫上任即放生政治黑金案，佔中案又在「佔中九男女」象徵式落鑊後告一段落，黎智英涉嫌非法集結及刑事恐嚇等罪名最終結果如何，大家心中有數。

說到底，港府由港英餘孽把持，他們心中只有英美主子，從來不將中央放在眼內，壓根兒不知愛國愛港為何物。高官固然如此，公務員更是變本加厲，和政府唱反調有之，集會反政府有之，甚至連紀律部隊人員都淪為暴徒，個個食碗面反碗底，以搞死香港為己任。律政司更是最大亂源，反中亂港者在其保護下永遠毫髮無損，現在連檢控官都公然作反，既做球證又落場助攻，在這樣的情況下，別說中央全面管治權無從談起，香港要回復寧靜更是遙遙無期。