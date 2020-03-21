功夫茶：追蹤手帶得個樣　愈防愈漏把幾火

新冠肺炎喺歐美爆不停，香港情況亦令人惴惴不安！呢，港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，隨着大量返港人士受感染，兩周內或會新增四百至六百宗確診個案；佢擔心公立醫院床位不足，醫護人員或受感染，唔驚就假！

話口未完，尋日又新增四十八宗確診個案，再創單日新高，累積個案已經接近二百六十宗，突破三百宗又有幾難？確診個案中，大部分有外遊紀錄，並以歐洲為主。日前港府宣布實施中、澳、台以外入境者家居隔離十四日嘅措施，搞到數以萬計英美留學生，如逃難般趕喺隔離令生效前衝關回港避坐疫監，病毒想唔攻陷香港都幾難咯。

毫無疑問，全民隔離係最有效截斷病毒擴散嘅方法，之不過，港人仍不改「旅行大過天」心態，去少一日旅行就周身痕，而廢柴政府明知「倒灌」患者遲早壓垮香港，隔離措施又姍姍來遲，且以牛欄關貓式防疫，梗係一仆一碌啦！疫情嚴峻成咁，廢官猶抱柴薪去救火，睇見唔忟憎就假！

嗱！香港又話要發展「智慧城市」，大家原本都見到幾支「智慧燈柱」嘅，可惜黑暴期間畀黑衣人拆鬼晒！好不容易港府又搞出個號稱高科技嘅「追蹤手帶」，講就勁嘞，原本諗住可以大派用場，皆因港府規定被隔離嘅入境人士須佩戴手帶再配合手機程式「居安抗疫」，以便當局查證有關人士是否遵從隔離令。

點知啊，又上演抬棺材跌甩褲——失禮死人！原來流程出現延誤，有唔少接受隔離嘅人士反映，返到屋企一直未接收到啟動程式嘅註冊密碼短訊，啟動唔到，即係監察手帶形同虛設。阿哥，若然吞咗「偉哥」仲有勃起功能障礙，咁就大鑊喇！依家手帶有啟動障礙，追蹤條毛咩？

據悉港府日前派咗六千條手帶，只係啟動咗約二千條，咁即係話，約四千隔離人士要靠「自律」，其中只要有幾個「不安於室」外出抖抖氣，又或者一顆寂寞的心忽然心野難熬了，難得有「空窗期」，走去「人間妖域」蘭桂坊飲吓酒獵吓艷，上演「愛在肺炎蔓延時」，縱賴嘢也浪漫！理鬼得你病毒隨風潛入戶，散落平民或富貴家！

各位街坊，港府明知抗疫十萬火急，無奈廢官手忙腳亂，兒戲甩轆，「追蹤手帶」一試就知龍與鳳！傳染病專家已一再提醒未來係爆發高峰期，廢官再咁「難得糊塗」落去，真係死得人多㗎！依家醫管局又喺亞洲國際博覽館和北大嶼山醫院設立臨時檢測中心，但若然咁多甩轆，有姿勢冇實際就弊！你班廢官，唔好話捐一個月人工做善事，即使減薪三成甚至人頭落地，都難平市民對你哋抗疫無能嘅怒火！