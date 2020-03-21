神州觀察：湖北迎來零新增　加強防疫勿輕心

隨着內地多個省市接連多日出現疫情清零狀況，重災區湖北省日前亦首次迎來「零新增」，不少民眾終於可以有限度外出活動，乃至着手撤除防疫關卡，復工復產。然而就在此前，武漢市卻連續數日出現門診新病例，被指存在防控漏洞，有專家對此發出危險警示，呼籲各方小心防範。

武漢市衞健委官網數據顯示，本月十六日全市新增一宗門診確診病例，十三至十五日連續三日亦出現同樣情況，懷疑屬社區散發個案，而非來自隔離點的疑似病例，亦非境外輸入病例，說明疫情防控仍存漏洞。有方艙醫院醫療隊醫生直言情況危險，認為病毒不會憑空出現，擔心存在未被排查到的病源，稍有不慎，就會令疫情死灰復燃。

正如世界衞生組織公布的數據顯示，大約八成新冠肺炎病例屬輕症，可能不需就醫亦能自愈，不排除有人因此索性不去就醫，但病情之後會怎麼樣，實在不好說。加之此前已確認存在的部分無症狀患者，及病毒潛伏期過長、康復後再度復陽等因素，理論上很難避免出現防疫漏洞。更有專家坦言，武漢的實際感染人數至今仍為未知之數，所以惟有繼續加大力度堵漏。

如此看來，對於這樣的「零新增」實在不需過分樂觀，說不定哪天就會破功，還是謹慎些好。只是武漢市於多日前已推行「無疫情社區」創建活動，有的屋苑最高更可獲五十萬元獎勵，會否有人藉機弄虛作假，故意隱瞞疫情也說不準，畢竟內地在類似的創建活動中出現過太多的形式主義。而因應這樣的「一日之差」，武漢市疫情防控指揮部日前已急着開始調整管控措施，允許無疫情屋苑居民可以分批、分時段出門活動，若果因此再出現新的社區傳染情況，屆時是否又要匆匆撤回決定？相關風險責任又當算在誰的頭上？

此外出於復工復產需要，湖北省疫情防控指揮部亦展開全省內撤除關卡工作，及按不同風險區域劃分對人員和車輛實施解封，畢竟經歷了漫長的封城抗疫後，因經濟生產全面停頓遭受的損失十分慘重，如同百廢待興。湖北省副省長曹廣晶要求省內部分與生產、生活密切相關的水電煤等企業，及金融保險、港口、貨運等企業，或是以室外作業為主、聚集性感染度低的企業進行復工生產，也是勢在必行。

只是屋苑解封也好，恢復生產也好，加強防疫決不能放鬆警戒，全國各地情況亦都如此。像此前有地方就曾出現因復工導致的局部感染現象，亦有公司違規開具假證明，讓疫區人員逃了出來，及有人製造假的小區出入證；甚至有人故意隱瞞疫情，千里投毒。如果疫情再來，舉國之力亦難抵擋。