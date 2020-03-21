產評：經濟衰退失業增　應對危機勿怠慢

全球經濟備受新冠肺炎疫情衝擊，各地封城鎖國抗疫，大規模停擺嚴重影響商業景氣和消費市道。到底次季抗疫成效如何，尚未可知，但企業倒閉及失業浪潮，幾可肯定轉趨嚴重！見到各地央行都破格行事以應對嚴重疫情，港府亦應改變官僚思維、墨守成規的陋習，善用儲備制訂短中長期措施，紓解民困、刺激經濟、創造機會與價值，帶領香港走出回歸以來最嚴峻的經濟困局！

香港最新失業率創九年新高，就業不足率五年最勁，觀乎三月市道，就業市場持續惡化已無懸念。當中，消費及旅遊相關行業及餐飲服務活動業均為重災區，這兩個行業僱用大量基層，手停口停，生活困難可以預見。更令人憂慮的是，次季以後將有大量畢業生投身社會，面對求職困難，如何善用資源協助消化這批勞動力新手，當局應及早綢繆，或可主動加大初創企業和科技研發的投入和支持，為年輕人提供發揮所長的機會，事關此既非獨就業問題，更關乎社會穩定。

本來，經濟總有起落周期，只是今次疫情將下跌周期極端化，故須當局特事特辦，主動積極出招，以化解危機。短期的紓困措施既不可少，長遠亦可利用經濟調整加快解決核心問題，如藉建築成本回落加快推動各項大型建屋及基建工程。此外，早前港府表示，擬購買物業加強社福設施，如今零售放緩令舖租大幅回落，正是落實相關政策的好時機，既可加強社會服務支援，亦可帶頭創造就業職位，一舉多得。

另一方面，如今亞洲及歐美皆備受疫情困擾，唯獨中國內地漸見受控，工廠有序復工復產，當次季全球疫情皆見受控後，內地有條件成為最先進入復甦期的經濟體。適逢各地央行大量放水，全球經過了恐慌的市場流動性緊張後，將面對資金氾濫的問題，大量游資將為資本尋找出路。因此，時值內地正制訂刺激經濟措施之時，港府宜積極與內地配合部署，率先為資金提供具潛力的投資出路，以協助各行各業盡快復甦。

事實上，目前香港財政儲備充裕，社會仍積聚一定財富水平，內部具有相當消費潛力；同時，香港仍是外資進入中國市場的重要渠道，也是內地資金境外投資主要市場，港府實宜有策略、有部署，團結民心迎難而上，趁機登上新台階！別以為單純「派錢」就當交差，若總是要等到失業率破頂、樓市爆煲才着手救火，則不是天災使然，而是港府敷衍塞責的人禍！