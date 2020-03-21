世界視線：公帑挽救大企業　共和黨內惹爭議

為應對新冠肺炎疫情，美國總統特朗普推出一萬億美元刺激經濟方案，其中五千億美元用於向全民派錢，其餘五千億美元則用於扶助企業、航空業界以及其他受疫情影響的經濟部門。

特朗普的刺激經濟大計能否成功，已不僅關乎他個人的連任大計——當然，如經濟未來幾個月沒有明顯的起色，特朗普的總統任期幾乎肯定將畫上句號，更關乎後世對特氏的歷史評價。

有人形容，特朗普成功挽救美國經濟，有望成為「現代版羅斯福」，反之則可能像胡佛那樣，遺臭後世。胡佛在總統任期內，被指應對經濟大蕭條不力，繼任的羅斯福一改前朝通過市場自由調節的消極做法，走「大有為政府」的路線，令美國經濟重上正軌；之後羅斯福帶領美國參與二戰，更奠定了美國作為世界霸主的地位。順帶一提， 美國人對胡佛評論極低，如當時貧民搭建的鐵皮屋，就被稱為「胡佛屋」。

就在上月底，特朗普要求國會撥款二十五億美元作抗疫之用，為了凸顯特氏對疫情重視不足，參議院少數派領袖、民主黨的舒默狠批金額過少，並譴責特朗普上台後，不斷削減衞生部門及國土安全部相關職位，要為疫情失控負責， 如今的情況比幾個星期前嚴峻得多，很難想像民主黨人原則性反對救市計劃。

比較尷尬的反而是共和黨人。奧巴馬在○八年金融海嘯後入主白宮，推出巨額刺激經濟及紓困措施，不少共和黨人就批評奧巴馬搞「大政府主義」，特別是要為金融海嘯負責的華爾街投行，不僅由於「大到不能倒」，結果納稅人埋單救亡，高層更是巨額花紅照袋如儀。如今特朗普的撐企業大計，跟奧巴馬當年的計劃如出一轍，只是當日的華爾街大行，換成了醜聞纏身的波音公司等大企業。

萬億美元能否助特氏贏多四年總統任期，尚待觀察，但美國的負債水平卻肯定節節上升。四年前大選，特氏聲稱會改善美國的負債情況，幾年過去，美國人繼續寅吃卯糧，負債已由二十萬億美元增加至二十三萬億美元，競選承諾幾乎肯定跳票。