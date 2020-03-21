中國開始復工，歐美剛封城鎖國、開始停工。但新冠肺炎疫情在歐美仍在肆虐、擴散，救治的醫療物資從何而來呢？除了中國，能有多少高效的生產地呢？現在已不是成本高低的問題，而是產品有無的生死決斷。

外科口罩、洗手消毒液等屬低技術勞動密集產品，許多國家都可以生產。只要疫情不太嚴重，一些發展中國家的工廠都可生產。口罩的熔噴布便不能手工上馬，屬化纖，物料生產便是資本密集、技術密集的現代工廠，不可能驟然投資建設投產。防護衣與手套亦是化工產品，需要生產鏈的支持。全球而言，中國是主要生產地，還包括呼吸器、各種醫療器材以至關鍵的ECMO（人工肺）。新冠肺炎的核酸試劑，現時主要的生產者是中國。南韓在疫情穩定下，也開始大力生產本國研發的核酸試劑來出口，來紓緩國內經濟，爭取國際市場。

國際疫情日趨嚴重，各國的防治物資器械藥物日缺，中國便成為主要或差不多唯一的供應國家。美國要即時擱置中國有關產品的進口關稅，挪威公開求中國不念舊惡，支援供應。更多的國家，如意大利、西班牙、捷克等全球幾十個國家獲中國許諾提供抗疫及物資援助。這些援助部分是中國無償援助，更多的是由中國貿易供應。中國政府並且支持「友好國家」在中國市場採購。

在全球疫情帶來國際貿易停頓之時，中國的抗疫治疫產品便行銷全球，各國搶購。

對中國而言，這樣的情況，意義不在當前賺錢，幫助國家經濟復甦，而在於更深遠的發展。

一是中國企業可迅速佔領有關市場，借市場機遇壯大，並加速科研投入來提升生產，並藉此擴大中國企業在國際醫療物資器械設備，以至相類藥物的產業發展，以應對國際上愈來愈頻繁的疫症流行。二是打破歐美政治的制裁與歧視，改善中國產品和中國總體在國際上的形象。三是誠心協助各國在困境中防治疫症，可爭取這些國家的友好與合作，擴大國際上支持中國的勢力，抗衡美國仇華的各種攻擊。

另外，國際貿易受挫，大批量的海運必受影響，中國的中歐火車貨運班列、中亞班列和多式聯運可乘時大力發展。從根本上推動國際航運的轉變，更有助一帶一路戰略的推展。

新冠肺炎疫症加上金融大危機，最受打擊是歐美資本主義發達國家，此舉有利中國的猛進。但同時亦有助新興國家的冒起，中國與它們—起合力發展，國際將會邁向多極多元的全球化，而不是歐洲及美國壟斷。