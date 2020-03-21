香港的洋奴漢奸、反中亂港之人最喜歡在中美博弈中運用「只許老美放火，不許中國點燈」的漢奸思維。博弈中，山姆大叔胡謅任何理由，使用任何手段打擊中國，他們都認為是對的，會大聲叫好，諂媚阿諛。中國據理反擊，無論擺出任何道理和相應手段，他們都說是錯的，都要為老美叫屈、抱不平，詛咒攻訐中國。

中美博弈中，如果涉及到香港，那就更加不得了，他們就要「號召香港人」和美國方面一道抗擊中國，還「要求特區政府」和他們一道抵制北京，據說這是在「捍衞一國兩制」，否則北京就會「更加明目張膽，發現冇事，下次就會再打重棍」。凡是北京打在老美身上的反擊行動，都會首先痛在他們身上，就會「奮力一跳」，替主子向北京狂吠不已，護主很是心切。其實，這更是一種「自我保護」，沒了洋主子，他們是活不下去的。當然山姆大叔對他們提供的保護更大，不是已經制訂了若干「法案」，隨時「飛來香港」，對他們展開「空中支援」嗎？

日前中國外交部宣布為反制美方對中國媒體的打壓，要求《紐約時報》、《華爾街日報》及《華盛頓郵報》的美籍在華記者十天內交還記者證，並禁止他們在中國包括香港、澳門地區採訪。中央政府在外交職權範圍內作出的這一決定，適用於中國任何行政區域和地方，這樣的職權是明確規定在「一國兩制」和香港《基本法》的憲政設計和條文中的。今次中美博弈，老美首先出手，運用的是政府外交手段，針對的是中國媒體在美國的活動，那麼，中國的對等反制當然就是對等的外交手段，要在整個國家範圍反制美國三家媒體的活動。這些媒體在香港特別行政區並沒有「治外法權」，這和香港是不是「一國兩制」沒有關係，和所謂「新聞自由」沒有關係，和香港的入境政策沒有關係，這是一場國家外交博弈。

只要不是洋奴漢奸，不是逢中必反的反中亂港分子，是沒有理由對中國反制老美如喪考妣、破口大罵的。當然，有些東西吃裏扒外是出自本性，不需要甚麼理由的。