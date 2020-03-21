儘管新冠肺炎疫情在世界各地持續蔓延，歐美更瀕臨失控，但中美角力並沒有因此暫停，反而愈演愈烈，連新聞領域也成為戰場。繼美方將五家中國媒體列為「外交使團」，大幅減少其工作人員，變相驅逐中國駐美記者，中方也要求三家美國報社記者交還記者證，今後不得在中國境內包括港澳從事記者工作。

來而不往非禮也。中方因應美方惡意打壓而採取反制措施，本是天經地義的事，結果美國佬又不爽了，三家涉事的美國報社固然氣急敗壞，美國國務卿蓬佩奧更指摘中國妨礙世界新聞自由。這就奇了，美方限制中國記者採訪被視為理所當然，而中方採取同等措施，就成了妨礙新聞自由，這到底是甚麼混帳邏輯？蓬佩奧聲稱早前針對的五家中國媒體不是傳媒機構，而是中方的宣傳渠道。但難道美國媒體就不是宣傳機器嗎？他們帶着傲慢與偏見，經常捕風捉影乃至無中生有，刻意抹黑和醜化中國人，這到底是哪門子新聞自由？

很簡單，如果美國媒體真的如此光明正大、不偏不倚，就不會被特朗普形容為「假新聞」、「人民公敵」。他們跑到中國製造假新聞，將中國人醜化為「真正的亞洲病夫」，還要高舉新聞自由的大旗，簡直虛偽到極點。若是在以前，中方也許只能逆來順受，但現在畢竟不是以前，美方打壓中國媒體，中方採取反制措施，不僅是天經地義的事，更是一個大國應有的表現。正如毛澤東所說，人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必犯人。當今時代任何國家都無法再隻手遮天，美國想對中國予取予攜，絕對是打錯算盤。

最醜陋的是末代港督彭定康，日前聯同所謂人權組織去信英國外交部，要求當局就中方打壓美國媒體發聲。這位過氣政客實在太無聊了，美方打壓中國媒體他不出聲，中方採取反制措施他就急了，這豈止是雙重標準，根本就是精神分裂。