香江亂世，邪說滿天飛，市民想分辨清楚哪些言論可信，最簡單的是看發言者是誰，不是因人廢言，而是時間寶貴，當然找可靠的來源，可是傳統智慧不一定永遠正確，例如有關法律上的問題，法律系副教授與資深大狀都是專家吧，竟然鼓吹及死撐「違法達義」，年輕人盲從權威，後果就是洗腦，變成「黃衞兵」以及黑衣暴徒，特區淪落，由專業人士以及學術界開始。

不談法律，看看大家近期都關心的醫療衞生，有關新冠肺炎的起源、治療以及傳播，各地的專家都有不同講法，各自引經據典拋書包使用數據來支持論調，大部分平民都沒有這方面知識，你說可以信誰？連港產沙士抗疫鬥士、微生物學專家都被批評「彈出彈入」，最近一篇與另一位學者的聯合文章更惹來滿城風雨，兩位專家認同某些人用「武漢肺炎」稱呼新冠肺炎，反駁病毒源自美國之說，並斥中國人劣根性才是病毒之源，警告繼續食野味會出現沙士3.0。怎料同日夜晚，兩人發聲明撤稿，聲稱他們只是科學家，不了解政治，從來無意捲入政治，文章表達不適當，用詞有錯誤，對「手民之誤」引起任何誤會，表示歉意。換句話說，今晚的我，打倒今日的我。

原來堂堂權威話說出了口，可以收回，尤其是鼎鼎大名的學者，真是令人大開眼界。網民紛紛以陰謀論推斷，質疑是受到壓力。究竟真相如何，當事人不說，可能永遠是秘密，所以妄加猜測實在浪費時間。同樣，那篇文章的可信性，我們平常人，又怎能夠判別？政界不少人向二人發動輿論攻擊，當中有多少人夠資格去質疑這些權威？若果跨界別可以隨便挑戰人家老本行，讀醫、行醫以及這麼多年研究心血豈不是一文不值？

我們相信專業權威，因他們經驗資格得來不易，有嚴格規管，但希望專家慎言，別令混亂不堪的社會再添一分亂象。