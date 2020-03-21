一位從事投行工作的朋友觀察，美國傳媒其實一直都不十分注意新冠肺炎疫情的消息。甚至兩星期前，美國主流傳媒的報道焦點，仍是民主黨總統初選和美國本國的經濟情況。要到華爾街股市暴跌後，意識到疫症與股市關係，才開始有主流傳媒以新冠肺炎疫情的報道作頭條。

美國主流傳媒這個現象反映美國全國對總統初選和股票市場的興趣，遠遠超過人民生命和健康。朋友慨嘆說，如果不是股市暴跌，新冠肺炎疫情會否成美國大報的頭條？

美國財政部宣布，因新冠肺炎疫情死亡人數估計最高可達一百萬人，同時也表示，因股市大跌，經濟可能陷入不景狀況，失業率可達百分之二十。美國現決定緊急撥款，部分是應對疫情，部分是為了振興經濟，避免企業破產。但他們主要目的何在？是要挽救經濟，還是救治疫情，減少人命傷亡？

不少人懷疑，如果不是因為美國股市暴跌，新冠肺炎疫情是否會像今天般，在美國受到重視？不少人懷疑美國對付新冠肺炎疫情的基本策略，是否類似英國和荷蘭的延遲政策，索性讓多數國民感染，發展群眾免疫力，令全國汰弱留強，而非如中國般堵截，全力防止傳播。此所以儘管一早有充足的資訊和時間，他們還是毫無準備，既沒有足夠的病毒測試劑，也未見儲存足夠的醫護防禦物品，連疫情若一旦爆發如何應付也語焉不詳，到底由聯邦政府負責還是由地方政府負責，也很遲才敲定。

至少從美國國會的議程看，到二月底前，兩院一直不把新冠肺炎疫情當作一回事，未見討論。政客提起新冠肺炎疫情，不是如特朗普般大吹大擂說自己已做了大量工作，就是把外界對防疫工作不足的批評，說成是民主黨人借題抹黑，民主黨也在地區層面攻擊聯邦政府準備不足，應付無方。連應付新冠肺炎疫情也可以轉化成兩黨之爭，合理科學地應付疫情便被撇開一邊了。

就算在野反對派的民主黨也是如此，關心政治遠遠超過防疫。看看兩周前民主黨總統候選人的初選議程，根本就沒有人提到新冠肺炎疫情這個議題。雖然中國已經全國封鎖，停止一切經濟生產，不惜代價，嚴陣以待，但南韓、伊朗、意大利都發生大規模感染，確診人數大幅增加，死亡人數急升，新冠肺炎疫情已成全球重要議題。疫症已經成為全球大事，但在美國根本就不當作一回事，未有任何重要討論，角逐民主黨初選的總統候選人無人關心。唯一解釋是美國選民對這個議題不注意也不感興趣，故無論傳媒、國會和政客都全部忽視。