新冠肺炎肆虐全球，中國固然付上沉重代價，西方國家更是方寸大亂。最令人側目的是，言必英美最好的當地港人，突然對港府防疫充滿信心，寧願搶購天價機票也要仆返香港，黑色幽默，莫過於此。

當然，西方是不會承認自己防疫無能的，像美國總統特朗普，由一月聲稱疫情在掌握之內，毋須擔心；到二月認為疫情會在天氣回暖自動消失，美國成功擋住病毒；再到三月初揚言很快就會有疫苗，自吹確診患者很少；以至近期疫情失控，不得不推諉這是大流行，將新冠肺炎改稱「中國病毒」，將所有責任賴到中國頭上。

特朗普最愛掛在嘴邊的是中國瞞疫，令全世界浪費了許多時間，但這是實情嗎？觀乎武漢在一月廿三日封城，特氏還擺出一副輕鬆狀，要是白宮早在當時已有所防備，豈會淪落至此，令確診人數暴增至上萬？加州昨日宣布封州，紐約公布醫療物資將於三周內耗盡，美股多次熔斷，這就是特氏的防疫「功績」了。

事實上，疫情在歐美大流行，不但不是中國瞞疫所致，反而是世界第一強國一再掉以輕心。特朗普不斷強調新冠肺炎和流感差不多，沒有生病不用戴口罩，群聚活動可以繼續，社交禮儀不用避免，還批評武漢封城不人道，嘲笑中國所有防疫的努力，向全世界發出「沒有甚麼大不了」的訊息，這才是導致意大利、西班牙、英國等地相繼失陷的最大原因。可以斷言，即使美國封關鎖國，也難以在短期內戰勝疫魔，因為美國人選了一個毫無責任感的總統。

事實證明，內地人沒有讓香港疫情失控，反而歐美來港人士才是元兇，這是由於內地很早就限制國民出境，連簽證也暫停，反觀歐美任人自出自入，終致香港淪陷。本港近日病例急增，逾九成患者都是從歐美返港後確診，專家直指兩周內或新增六百宗個案，公院將會冧檔，顯然不是危言聳聽。