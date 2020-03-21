一位名氣挺大的專欄作家，大抵花上了二十年時間，不停在媒體上替香港人「洗腦」，告訴你英國政治、文化如何高人一等，殖民地時期的港英政府如何英明神武，反襯出現在的特區政府是何等拙劣。他的見解跟素以反中亂港為職志的《蘋果日報》一拍即合，於是專欄中幾乎天天在貶損北京和特區政府。

近日，全球面對新冠肺炎疫情，卻讓上述作家像是一下子醒覺過來，竟然在專欄中說：「這下子忽然令人覺得香港的林鄭月娥比英國首相高明許多。」英國首相約翰遜在抗疫決策中進退失據，一度曾想讓人們自生自滅，由是使英倫三島亂作一團。

正所謂「針唔拮到肉唔知痛」，這位仁兄早前乘坐郵輪鑽石公主號，後來該船成了疫病溫床，他雖然沒有染疾，下船後卻要自我隔離，由此深深明白到抗疫如同抗戰的道理，卻見自己昔日頂禮膜拜的英倫政客，面對疫情方寸大亂，活像扶不起的阿斗，恐怕是因此讓他頓覺今是而昨非。

一場疫患下，像那位大作家般打倒昨日之我的人不少。一位網絡上號稱點擊率最高的華語時評人，個多月前曾批評香港防疫表現不濟，勸人速速離開，日前卻自打嘴巴，將遠在英倫留學的女兒急召回港。

我身邊反政府態度最激烈的一位年輕人，向來崇英戀殖，幾個月前多次上街堵路。但幾天前，他告訴我會正式告別「勇武」，政治態度從此轉為中立，不再盲目反中反港。原因也是一場疫症讓他覺得昔日崇拜的美國、英國、日本政府，可能還不如京港政府高明，自己對洋人體制，是錯付了一腔深情。

上述的人有老有嫩，都是飽學之士，那位年輕人是英國著名大學一級榮譽畢業生。可惜在這個年頭，人們常錯判問題，唸書多的人不代表就有智慧。