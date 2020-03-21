一日一毒果，神童變壞腦！壹淫媒嘅漢奸黎，打從搞傳媒後，除了反中亂港永遠走在第一線，就係宣淫販賤不甘後人！阿哥，壹淫媒旗下刊物多次違反《淫褻及不雅物品管制條例》，多年來累積個案如天上繁星，難以一一去數清楚！只係冇靈魂政府特別厚待佢，好似台灣咁，對佢偷影藝人，以妨害個人名譽和侵害私隱權告上法庭，罰親都以二至三百萬新台幣起跳，而香港罰極都係幾千蚊，否則壹淫媒老早已經被罰至破產，甚至要把牢底坐穿喇！

日久見人心，咁多年來，淫賤黎除了一身漢奸基因，其辦報風格，就係「天生淫賤難自棄」，人格心理學嘅當代研究表明，性格一旦定型，幾乎終生不變。觀乎漢奸黎，信焉！淫與賤，對條毒粉腸而言，即係魚與水嘅關係，你叫佢一日唔反中亂港、唔宣淫販賤，即係將條魚抽離水面，你話係唔係比死更難受吖？

呢！有冇聽過老虎開善堂啊？壹淫媒搞乜「毒果日報慈善基金」，仲講到明「撐學生專戶」，聲稱向社會人士募捐，資助因反修例引發家庭問題，而無法繳交相關學習費用如學費、院校宿舍費用等。日前就有一批眼睛雪亮嘅市民到灣仔集會舉報，指其「撐學生專戶」涉違規，係「假慈善，真縱暴」，根本就係掛羊頭賣狗肉！要求稅局取消該基金嘅慈善團體資格，相關捐款亦不應視作認可慈善捐款扣稅。示威群眾斥有關專戶「撐學生」，性質實為資助暴力，明明係反政府，又點會係「慈善用途」？有律師亦指以慈善平台做政治事情，違反咗稅例第八十八條提及嘅慈善宗旨。相信稅局真係要嚴肅跟進，咪畀啲佛口蛇心嘅奸宄亂咁博懵！

老朽讀書少，但都知道「老虎戴念珠」，就算串念珠係大師開光，甚至啲念珠粒粒嵌入成卡鑽石，都係為咗認威，之不過，老虎嘅血盆大口、嗜食人嘅天性點會變吖？天生淫賤，血口撐學生，唔係咁都信啊？