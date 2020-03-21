新冠肺炎在歐洲多國爆發，意大利、法國、西班牙、德國等國家確診個案不斷飆升，各自需要抗疫以堵截疫情擴散，要最大能力打「保衞戰」。歐盟面對各成員國爆發新冠肺炎，應可透過共同體的資源相互協調支援抗疫，但最新發展不但沒有發揮這種效果，反是暴露出歐盟在新冠肺炎於歐洲各國火箭式爆發的弱點。意大利在大爆新冠肺炎時向歐盟提出援助請求，竟沒有歐洲國家理睬，歐盟更顯得一籌莫展，不知道怎樣去協調抗疫。情況反映出歐洲國家遇上大型疫症時，只能各家自掃門前雪，不會亦沒有能力去支援其他國家，即使有歐盟組織存在，亦是徒然，只能眼巴巴看着新冠肺炎在歐洲各國肆虐。

意大利最新逾三萬宗新冠肺炎確診個案，死亡人數超過三千人，數字仍然不斷增升，即使當局不斷加大抗疫措施，但疫情仍不可收拾，也沒有其他歐洲國家施加援手，造成該國變成了歐洲最大的病毒轉運站。意大利駐歐盟代表馬薩里公開要求歐盟成員國援助，但沒有反應，他形容新冠肺炎的兩大敵人是恐慌和自私，更呼籲歐盟應採取迅速、具體和有效的緊急行動，歐盟協調各成員國確保必要醫療設備的供應。可是沒有一個歐盟國家敢於回應，全面體現自私的表現。

過去由歐盟統籌的聯合救援行動不多，最近一次是瑞典二○一八年森林大火，多個歐盟成員國送贈救援物資，與現時意大利叫天不應的慘情截然不同，只有中國在這個時候助意大利一把，派遣專家組及三十一噸醫療物資，自上海飛抵羅馬支援。

意大利與四川醫療衞生的淵源促進今次支援行動，該國在一九八八年無償捐助四川建立最大型的急救中心。雖然有陰謀論說這次是意國斥資購買醫療物資，但不論是否商業交易，也需要有心有力才能實現，現時歐盟各成員國已是自顧不暇，定然各有自私做法。