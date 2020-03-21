上周末，筆者在本欄就選管會發表的區議會選舉檢討諮詢文件撰文《促請馮驊法官，回答四大問題》，公開要求該會主席馮驊公開答覆：

（一）為甚麼要堅持在暴亂中如期舉行區選？（二）沒有安全選舉何來公平公正的選舉？（三）參選人資格審核的入閘把關為何雙重標準？（四）為甚麼對公然違法行為不執法取締和檢控？馮驊主席和選管會迄今未作出任何回應，令人詫異其持平和公正的「球證」身份的態度及立場哪裏去了。

正當百思不得其解的時候，答案終於浮出水面。日前，立法會政制事務委員會討論選管會所發表的選舉檢討諮詢文件，政制及內地事務局副局長陳帥夫代表政府向議會介紹相關文件及接受議員的質詢，因為選舉事務處是屬於該局管轄下的工作機構。去年區議會選舉前夕，筆者作為「選舉公平關注組」召集人聯同小組成員曾分別去信及約見政制及內地事務局局長聶德權及馮驊主席，均被拒諸門外。最後，惟有往禮賓府向行政長官林鄭月娥請願，發表緊急叫停區議會選舉的「先平暴、後區選」聲明，結果不得要領。今天回望，原來是政府掌權者早已向亂港派和黑暴勢力「如期選舉」的要求跪低，愛國愛港陣營的參選力量早已被出賣和犧牲！而這無道義和無恥的政治交易陰謀，均在立法會政制事務委員會的這次會議上得到進一步的印證！

立法會建制派第一大黨民建聯主席李慧琼一針見血，質問陳帥夫「為甚麼」全份諮詢文件竟全無章節提過「11‧24」區選是在黑色暴亂下進行？對有候選人被打，張貼宣傳海報被撕，根本無法進行正常選舉的宣傳活動，這是否公平和公正的選舉？陳帥夫顧左右而言他，李慧琼連續追問了多次，陳帥夫都左躲右閃不正面回答。素來李慧琼議員予人的印象都是「笑笑口」，不會大聲說話的「斯文人」，這次在口罩遮掩下，也擋不住她的怒火面容。

陳恒鑌議員更進一步批評政府對報名參選者把關不力，雙重標準，竟公然「放水」給推動港獨的候選人成功入閘參選，連港獨和黑暴勢力也說估不到這麼順利。他續質疑為何不取消相關候選人的參選資格，陳帥夫只能面懵懵厚着面皮帶議員遊花園，這便可足證特區政府是如何向敵對勢力採取投降妥協的綏靖主義路線。

陳帥夫在諮詢文件序言已說了一句「惡劣情況下」，推搪李慧琼質疑為何無章節闡述暴亂，又再印證政府為黑色暴亂漂白、洗底。所以官方說詞一律說「社會事件」、「警民衝突」、「示威人士」，從官方文件和官員口中摘去「暴亂」、「暴動」、「暴徒」的定性用詞（誠然，除香港警隊外）。既然不會妨礙區選，選舉也是安全和公正了。另方面，特區政府明目張膽讓港獨分子和暴徒等入閘，對憲法和《基本法》陽奉陰違，為今年立法會的入閘「放水」創造給港獨分子參選的案例，是公然破壞國家安全和「一國兩制」、嚴重違憲違法。最奇怪的是，中央政府竟走漏眼！

「木馬屠城記」的顛覆陰謀繼續在港上演！