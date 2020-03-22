世界視線：渲染中國病毒論　特朗普一石二鳥

新冠肺炎疫情在美國持續擴散，總統特朗普除了急急補鑊公布救市措施，還將疫情蔓延的責任推卸給中國，多次將新冠肺炎稱為「中國病毒」。在日前舉行的記者會上，有媒體拍到特氏的講稿上，原本應為「新冠」的一處，被他手寫改成「中國」。對於外界質疑，特朗普強調「中國病毒」是準確的用詞；國務卿蓬佩奧亦跟隨特氏的口徑，使用「中國病毒」甚至「武漢肺炎」，並公開指摘中國錯誤將疫情歸咎於美國。

世界衞生組織多次重申，各國不應以地方或國家命名傳染病，免得構成歧視，而跟特朗普、蓬佩奧形成強烈對比的，是美國政府的衞生官員，衞生及公共服務部部長阿薩爾拒絕使用「中國病毒」，強調種族並非造成病毒擴散的原因；疾控中心主任雷德菲爾德更直指有關言論「不準確及錯誤」。

很明顯，特朗普堅持將矛頭指向中國，絕對不是基於科學的判斷，更不是基於客觀的論述，而是有政治意圖。值得留意的是，特氏不久前為了力證疫情並不嚴重，向民眾大派定心丸，曾在社交網站讚揚中國當局在應對疫情方面表現不錯，惟事實證明，新冠肺炎疫情並不像特氏當初所說那樣，「當普通流感處理就好」，至今不僅全國失守，連副總統彭斯辦公室的職員亦告中招，特氏為掩飾自己的後知後覺，將民眾的不滿導向中國，順理成章。

眾所周知，特朗普贏得白宮寶座，很大程度借重於國民對美國世界霸主地位被中國取代的焦慮，上台後跟中國開打貿易戰，固然是出於這種心態，而早在投入政治之前，特氏便多次公開否認全球暖化，強調這是中國人編造出來的「騙局」。正如質疑前總統奧巴馬並非在美國出生，只要能達到個人政治目的，特氏根本不關心事實的真相。

將病毒爆發歸咎於中國，對特朗普來說還有另一好處，那就是告訴選民，自己才是敢於對中國「霸權」硬起腰板的領導人，並順手「抹紅」對手、前副總統拜登，批評其對華過度軟弱，不能捍衞國家利益，可謂一石二鳥。