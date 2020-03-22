功夫茶：廢官無視失業新高　寧予外勞不益港人

黑暴加疫情雙重夾擊，重創本港經濟，勞動市場急速惡化，日前政府公布最新失業率上升至百分之三點七，創九年新高。俗語話：若要窮，朝朝瞓到熱頭紅；若要富，耕田養豬磨豆腐。阿哥，時勢變遷，好多嘢唔可以一本通書讀到老。依家細路失學大人失業，想唔「瞓到熱頭紅」都難咯！打工仔手停口停，唔通仲可以「一日省一口，一年剩一斗」咩？

失業率高企，廢柴政府應付危機又係堅離地！早幾年全民就業時，飲食業、保安、安老院舍人手空缺率確係幾高㗎，呢啲工作均被視為厭惡性行業，好難吸引人入行。嗱！即使喺二○一一年實行咗最低工資，不過工時長、工作環境惡劣，尤其安老院舍護理員，更需一定體力勞動，唔好話年輕人見到避之則吉，好多大嬸大叔都會話「份工好難啃啫」，有得揀，小市民都想係老闆！勞動都要有尊嚴㗎！

之但係，依家經濟步入冰河時期，寒風颼颼，旅遊、飲食、零售等各行各業不是排隊等執笠，就係裁員救亡或放無薪假，基層好多都係日清即食麵，無隔宿之糧，如果屋企有一兩隻化骨龍，自己勒緊肚皮，細路三餐都唔慳得㗎！以前窮，可以「頂硬上」，搵多份兼職都冇問題，依家你想頂硬上，只會頂到床板，頭暈兼眼花！

天地之大，家陣想搵份洗碗工都難如登天。冇飯開，仲講乜鬼勞動尊嚴？安老院舍替公公婆婆洗吓屁股執吓尿片又有幾難啃吖？只要有工返，又點會好似「神童局長」羅致光話齋：部分人士喺失去工作時選擇離開勞動市場！局長，依家仲有得「選擇」咩？你智商咁高，就可以隨時選擇離開「熱廚房」啫，基層打工仔選擇乜吖？東家唔打打西瓜啊？冇工開吮手指都冇力吖陰功！

高官就係堅離地！唔怪得之有消息話，勞工處近日建議輸入一百一十一名外勞，當中涵蓋飲食、護理及農業等行業，並已交勞工顧問委員會審批喎！當中逾半為護理員。嗱！勞顧會勞方委員梁籌庭就指出，勞工處喺咁惡劣環境冇體恤打工仔困境，仲將負責審批嘅勞顧會擺上枱，係「博畀人鬧」！佢以○三年沙士為例，形容當時「工人無工開乜都會做」，應該將機會留畀本地工人試吓。嗱！呢啲先係人話吖嘛！

講真，當年有關行業空缺眾多，唔輸入外勞香港就難維持競爭力；之但係，今時唔同往日，勞工處應協助資方舉辦招聘活動。功夫茶相信依家人浮於事，唔好話百幾個職位，即使千幾個職位，就算耕田養豬磨豆腐，都大把人爭崩頭，切勿「寧予外勞，唔益港人」！咁只會加深民怨，冇工開，五一勞動節放假變贈「㷫」！