神州觀察：吹哨人案走過場　民意從來是浮雲

武漢新冠肺炎疫情「吹哨人」李文亮醫生遭不當打壓及病亡一案終有結果，國家監委調查組歷經四十幾日調查後，只將責任歸咎於當地派出所兩名警察「處置不當」，又怪責「敵對勢力」別有用心，挑動社會情緒，將李醫生塑造成反體制的英雄，惟對事件背後的真正責任人及瞞報疫情等問題隻字不提，被指避重就輕，敷衍民意，亦再度招致輿論狂轟。

老實說，此案若真是這麼簡單，又何需勞師動眾讓國家監委出面，到武漢一待就是四十幾天？況且疫情如此吃緊，伺候起來很不容易，不如節省些資源留給一線醫護及城中百姓。正如當初李文亮之死，內地民眾的憤怒情緒瞬間被引爆，網絡上排山倒海般要求徹查事件，平反冤屈，哪裏需要境外敵對勢力煽動？

真正撩起火頭的，恰恰是當局操縱隱瞞疫情，打壓專業預警說出真相的做法，民眾要求揪出事件中的幕後黑手，中央被迫派員赴武漢，誰知最終還是找了兩名小警察來做替罪羊，民眾豈能不失望？

當局明知民眾不會接受這樣的結果，卻仍然要這麼做，說明民意對他們來說只是浮雲。如今愈來愈多的證據顯示，李文亮事件是由當局一貫的疫情瞞報機制造成，死得很可惜，也很無奈。正如其所在的武漢市中心醫院「發哨人」艾芬醫生所說，院方當初為了顧及所謂的形象問題，竟荒謬到不讓醫護人員戴口罩、穿防護服，嚴禁任何員工繼續傳播預警消息；武漢市衞健委更責怪通報真相的醫生不懂顧全大局，給武漢添煩添亂；以致當地派出所很快就非常配合地將一眾「吹哨人」打成造謠者，彼此默契得讓人心驚膽戰。

這樣做的直接後果，就是導致了武漢市中心醫院兩百多名醫護人員相繼感染，數人仍處危重階段，日前並有第五位醫院職員宣告病亡，損失相當慘重。而在整個湖北省，累計更有超過三千名醫護中招，許多人最初就是在這種不負責任、毫無專業水平的領導決策下淪為了炮灰，當局宣稱自沙士以來建成的完善疫情通報機制，其實就是個擺設，故而李文亮事件責任，又豈是兩名警察所能負擔得起？當局一再肆無忌憚地愚弄民意，無疑更加凸顯自身的愚不可及。

可以見到，從李文亮的病亡，到艾芬的爆料，再到今次調查結果引發的輿論批判聲音，當局就只知道濫用公權力瘋狂刪貼噤聲、封鎖消息，而非坦誠面對問題，以正確的方法挽救民意，這樣做只會永遠站在民意的對立面，直至將政府的公信力消耗殆盡。只是民眾並不想見到這樣的結果，因為許多時候他們必須以性命作為代價，瞞疫機制不打破，下次又是屍橫遍野，無法收拾。