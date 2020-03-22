正論：把關粗疏樣本調錯　特區疫禍人為之過

廢官禍港，人神共憤，新冠肺炎疫情愈演愈烈，不能單純當作天災， 而應視為人禍，冥冥中似有警示，若再任由政府胡作妄為，香港災劫恐爆不停。眼前抗疫情勢兇險，當局竟然又爆出調錯樣本放錯人鬧劇，民憤又怎能平息？

抗疫把關粗疏，眾多環節輪流出錯，輪到今次犯錯的是醫管局，竟然犯上低級錯誤。當局在亞洲國際博覽館設立的新型冠狀病毒臨時檢測中心，日前把七個樣本交予瑪麗醫院的醫管局化驗室測試，昨日突然公布，其中四名有病徵入境人士樣本覆檢結果與初步報告不一致，懷疑化驗室在化驗過程中對調四個樣本，以致兩名帶病毒者獲放走，安排直接返回居所，及後才發現出錯，覆檢結果呈陽性，需要送院隔離治療。

將心比心，該兩名帶病毒者以為檢測證明了自己健康，肯定會減低防範，可能會除下口罩，病毒傳染性又高，家人親友若有接觸，極大機會染疫之後通處走，等於人形疫彈隨意自由行，埋下社區播毒危機，釀成多少人受感染難以估計。那兩名無辜者被扣留亞博館除了受盡驚嚇，而且與大批高風險人士停留在同一地方，隨時因此染疫，人命關天，當局賠得起嗎？這次事件更可能只是冰山一角，類似事故或暫時未揭發，近日確診數字急升，絕對是把關粗疏之過！

本報上月已揭發，衞生署把兩名主動要求隔離的內地入境港人當成人球，任由他們在鬧市流離朗蕩十多小時，無計可施向本報求助，多番催促下，署方拖無可拖，始安排入住西貢隔離營，若二人是帶病毒者，流蕩期間又不知多少人中招！政府沒有吸取教訓，及後雖然設有檢疫家居隔離，要求大批抵港人士佩戴監察手帶，但連日運作錯漏百出，有人未獲分配手帶，相關部門人員回覆稱：「唔係個個人都需要戴手帶。」亦有人自行剪爛手帶，或是戴着手帶去旺區尋美食大吃大喝，上載照片炫耀，是政府防疫「穿大窿」的鐵證！

政府一方面叫人減少外出，卻又急不及待重開公共運動場及圖書館，變相鼓勵市民前往使用，而且新冠肺炎愈爆愈烈的情況下，一直堅持文憑試科目筆試在周五開考，考評局稱做好防範措施，但又強烈呼籲考生若不幸染疫，不應勉強到試場考試，既然聲稱明白考生擔心如果因染病而未能應考，會令多年努力白費，為何又埋下誘因讓他們犯險？

有團體近日進行調查，發現今屆文憑試考生壓力明顯高於往屆，近九個月示威潮已經影響情緒，加上停課一大段日子阻礙應考準備，擔心考試之餘更要防範疫情，當局堅持如期開考，根本沒有為他們設想，只是以考生前途作賭博，希望疫情可以及時放緩。事實證明，政府估計錯誤，近日疫潮加劇，形勢險峻，昨日不得不宣布延期開考文憑試，而且又再次關閉公共運動場，各界人士雖然暫時鬆了一口氣，但焉知廢官又何時再出亂子？

特區官員不但有負考生，亦愧對先人。還有不足兩星期便到清明節，每年都有不少人於正日拜山祭祖，預計各區人流聚集，公共交通工具亦擠滿孝子賢孫。食衞局早知潛伏危機，但沒有想出具體措施或安排去解決，官員只是口頭建議市民及早安排祭祀行程，避免正日掃墓，甚至呼籲使用官方所設「無盡思念」網站作網上拜山，此等言論再次證明冇靈魂政府養活都是無心無肺之輩，拜山都可以虛擬，滑鼠按兩按了事，把中國人數千年來慎終追遠文化視作門面工夫，不用等清明雨紛紛，聞者都欲斷魂。

高官大言不慚疫情受控，甚至搶先邀功，不但厚顏可笑，亦產生負面影響，令到部分市民減低警覺，開始鬆懈，行山一窩蜂隨處丟棄口罩播毒， 餐廳及娛樂場所又出現人潮，除下口罩，高談闊論，似乎當疫潮已經過去，若非放下戒心，蘭桂坊人流混雜，又豈會繼續流連以致連珠爆發？市民已經忍受了閉門在家兩個月，想放鬆抖氣的心態雖然過早，但是可以理解，這個時候，最重要是政府要繼續嚴守崗位，以身作則，警惕市民抗疫尚未成功，仍需努力。

港府官員一向「做又三十六，唔做又三十六」，不求有功，但求無過，一直為人詬病，回歸之後，每況愈下，現在連「無過」的水平也守不住，疏忽錯漏視作家常便飯，沒有死人已經還得神落，過往經濟好景，大家有工開有飯吃，勉強包容，到了今時今日已經耗盡了市民的容忍限度。歷經暴潮蹂躪，再來疫潮肆虐，香港之瓜，何堪再摘，官員沒有做好守護把關工作，更加製造事端，疫禍人禍同出一體，若不解決廢官問題，這場抗疫之戰實在難有勝利之時。