美國總統特朗普稱新冠肺炎病毒為「中國病毒」，除了把美國疫情失控的責任推卸給中國外，更包含極大的禍心。美國主要官員稱「中國病毒」，強調病毒來自中國，也批評中國沒有早幾個月通知美國，致使美國防治困難，是借媒體宣傳來在美國社會製造埋怨、仇恨中國的情緒，推卸特朗普及其團隊的責任。與此同時，共和黨的議員叫囂要中國賠償美國受新冠肺炎疫情打擊的金錢損失，相關的律師所更在法庭申訴要中國賠償。一是製造輿論，營造假象；二是政治攻擊，法律索償。兩者並不偶然，而是相互配合。

特朗普的策略是希望兩個方面同時獲利。政治上，把自己怠政造成的疫病災害全部推諉給中國，借用美國社會深埋的仇華心理，也包括對中國強大復興的威脅感、失落感。而經濟上，則趁機敲中國竹槓，即使沒有理由、沒有證據，在美國的法庭卻可勝訴，勝訴便用美國法庭之力要求中國如數賠償，賠償不得便用慣例，讓美國法庭凍結中國在美國的資產，以此勒索。以美國法律體系的無賴性質，在政府支持下，這並非不可能，也有以往先例。只是先例是對小國，任他魚肉，還未敢對付中國這樣的大國。但是對付中興、華為，對中國的攻擊已經開始，用「中國病毒」的說法來勒索中國政府，未必不可能。

從法庭就「中國病毒」索償，美國亦可同時加劇貿易戰。關鍵是若美國法庭判中國賠錢，中國不賠，法庭要凍結中國在美國資產，會怎樣演變呢？

凍結中國在美國資產，相信最直接的做法是凍結中國國營企業在美國的資產與存款，範圍可循國企的二、三級子公司極大擴展。而最後中國政府存在美國的外匯儲備，例如所購的美國國債及所存的黃金等，都有機會被凍結。美國對付中興、華為全無法據，依照的是美國政府說的國家安全因素，不需驗證。對付中興、華為已是極不友好的行動，在疫情打擊和金融危機底下，美國再進一步壓榨中國有極大的可能，差別只是到哪一個程度。

中國怎樣反應呢？秀才遇着兵，是有理說不清，只能強硬，甚至應採取更嚴厲的方法來壓制。一是趁美國金融危機，美元高企，把中國在美國的資產大部分調回，逐步把套現的美元兌換歐元、日圓等以及黃金，使美國的量化寬鬆貨幣不能外移而製造出美元貶值、通貨膨脹，從根本打擊美國經濟。中國則與日本、南韓、歐盟和「一帶一路」國家結盟合作，孤立美國。二是積極備戰，與俄羅斯一起以軍力壓迫美國。