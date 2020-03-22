美國新冠肺炎確診人數最近從三位數猛增到五位數，其上升速度比美股狂瀉還瘋狂。特朗普慌了手腳，掄了抗疫三道板斧不見「立竿見影」後，索性以戰時總統自居，宣布將引用韓戰時期的《國防生產法》及派出海軍醫療船，應對這場公共衞生危機；他說這是一場「對抗中國病毒的戰爭」。在特氏作此宣布時，副總統彭斯就站在他的身邊。君記否，兩年前老美發起中美貿易戰，鼓吹「大國競爭」、叫囂「新冷戰」時，彭斯就曾大吹特吹他的叔叔參加過韓戰，「冰天雪地之中和中國軍隊作戰」，擺出一副「接過父輩手中槍」、要和中國再幹一場仗的架勢。如今他又站在「戰時總統」特朗普的身邊，而特氏又拿韓戰的《國防生產法》說事，聲稱他在領導一場「對抗中國病毒的戰爭」，氣派不小嘛！

特朗普和彭斯是美國總統史上罕見的仇華反中孖寶，時時並肩作戰，打破了副總統是「隱形人」的傳統。彭斯的上竄下跳、大放厥詞，大概也是老美副總統之最。今次特朗普不得已抗疫，很不情願，拖拖拉拉抗疫也一直拉上彭斯，一度讓他「總負責」。早前山姆大叔明裏暗裏的策劃和支持香港的反修例風波暴亂，彭斯更是站在台上，非常傲慢又「親切」的會見香港的老嫩漢奸和反對派議員政客，把他們撩撥得欣喜萬狀，收拾得服服貼貼，跑回香港後，更加賣力的「為美國利益而戰」，叛國禍港殃民也。可見，對特朗普政府而言，中美貿易戰、反修例暴亂和今次全球抗疫三者之中，是貫穿着一條反華仇中的政治主線的，這是老美要遏止中國崛起和發展的戰略需要，也是老美要用其資本帝國主義最終打垮中國特色社會主義的需要。

對此，特朗普身邊的智囊給出的「文明衝突論」如下——「這是一場與一種完全不同的文明和不同的意識形態的鬥爭」，因為「當前中國的制度不是西方哲學和歷史的產物」，這讓「我們首次面對一個非白色人種的大國競爭對手」。有此邏輯，特朗普就會用「中國病毒」這種充滿種族歧視的污名之詞攻訐中國，煽動反華！